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    Подробности массовой аварии на дамбе: автобус протаранил пробку, среди пострадавших — ребенок

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    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Полиция Петербурга рассказала подробности массовой аварии на дамбе Петербурга 19 сентября. Водитель автобуса объяснил случившееся солнцем. У одного из пострадавших — тяжелые травмы.

    Около 18 часов на 137-м километре внутреннего кольца КАД 62-летний водитель автобуса King Long не заметил пробку, собравшуюся из-за дорожного перекрытия, и протаранил шесть автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По словам водителя автобуса, его ослепило солнце.

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    В результате ДТП тяжелые травмы получил 39-летний водитель «Шкоды». Мужчину госпитализировали. Легкие травмы получили два пассажира «Ауди», один из них — 4-летний ребенок.

    По факту ДТП ведется проверка. Движение на месте аварии все еще осуществляется по одной полосе. По данным «Яндекс.Пробок», затор все еще тянется на 5,5 километров.

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    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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    ПетербургДТПДамбаДТП с автобусомМассовая авария
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