    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, ю-з

    773мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.7eur103.25

    Четыре человека пострадали в массовом ДТП с автобусом на дамбе

    5626
    1 комментарий

    Семь машин, включая автобус, столкнулись на дамбе Петербурга вечером 19 сентября. Без пострадавших не обошлось.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Авария произошла в 18:10 на 138-м километре Невской стороны дамбы, сообщили в Дирекции КЗС Петербурга. По предварительной информации, водитель автобуса собрал шесть автомобилей, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Сообщается о четырех пострадавших. По предварительным данным, три человека получили легкие травмы, одного осматривают медики. Судя по кадрам с места аварии, одну из машин спасателям пришлось резать.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным «Яндекс.Пробок», на дамбе из-за ДТП скопился затор длиной 5 километров. Как сообщали в Дирекции КЗС, движение осуществляется только по правой полосе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ПетербургДТПДамбаМассовая аварияДТП с автобусом
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close