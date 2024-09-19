Четыре человека пострадали в массовом ДТП с автобусом на дамбе

Семь машин, включая автобус, столкнулись на дамбе Петербурга вечером 19 сентября. Без пострадавших не обошлось.
Авария произошла в 18:10 на 138-м километре Невской стороны дамбы, сообщили в Дирекции КЗС Петербурга. По предварительной информации, водитель автобуса собрал шесть автомобилей, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Сообщается о четырех пострадавших. По предварительным данным, три человека получили легкие травмы, одного осматривают медики. Судя по кадрам с места аварии, одну из машин спасателям пришлось резать.
По данным «Яндекс.Пробок», на дамбе из-за ДТП скопился затор длиной 5 километров. Как сообщали в Дирекции КЗС, движение осуществляется только по правой полосе.