Прокуратура пришла к ритуальной компании в Токсово, возле офиса которой нашли почти 70 трупов

В офис ритуальной компании, расположившейся на территории морга Токсовской больницы в Ленобласти, нагрянула прокуратура. Ведомства продолжают выяснять подробности после нахождения рядом десятков невостребованных трупов.
В среду, 18 сентября, сотрудники прокуратуры Всеволожского района осмотрели помещение с похоронными товарами, которое занимает ритуальная компания «Лотос», сообщает 19 сентября 47News. Речь об отдельно стоящем здании на территории морга Токсовской больницы. Оснований для нахождения там ритуальной фирмы надзорное ведомство не нашло. Ранее стало известно, что здание стоит на балансе администрации Всеволожского района, а договора на его аренду, по предварительным данным, у компании не имеется.
История завертелась этим летом, после того как возле мусорных баков у морга нашли вагон-рефрижератор с 68 телами одиноких умерших. Невостребованные тела копились пять лет. Внутри морга в эти годы работали ритуальщики «Лотоса». После проверки, проведенной комитетом по здравоохранению, сотрудники фирмы переехали из морга в то самое отдельно стоящее здание. Ранее также выяснилось, что в морге периодически выдавали чеки не от «Лотоса», а от ИП Арслана Эльсалиева, который владеет компанией «Похоронный дом № 1», возглавляет областную Ассоциацию ритуальных организаций «Прожизнь», а раньше владел еще и «Всеволожской ритуальной компанией», которая ныне закрыта.
После нахождения десятков невостребованных тел Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело о халатности. По регламенту, невостребованное тело должно храниться в морге не более 45 суток. Проверку по этой ситуации поручал провести также глава СК РФ Александр Бастрыкин. Свою проверку начала и прокуратура.