«Халатность недопустима»: в Госдуме призвали усилить проверки смартфонов на фоне новостей о детонации устройств связи в Ливане

Уполномоченным органам следует усилить проверки ввозимых в Россию мобильных устройств связи. Такое заявление сделал 19 сентября Антон Немкин, член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«На фоне последних новостей из Бейрута необходимо усилить проверку ввозимых в РФ смартфонов. <...> халатность недопустима», сказал парламентарий агентству ТАСС.
События в Ливане, по его словам, также показывают опасность приобретения гаджетов на «сером» рынке — впрочем, он отметил, что не следует паниковать и избегать покупок «непроверенной техники».
В результате взрывов мобильных устройств и пейджеров за последние два дня в Ливане погибло 32 человека, число пострадавших превысило 3000. На улицах ближневосточной страны начался хаос, а больницы едва справляются с таким количеством жертв кибератаки. Израиль начал перебрасывать военные силы на север страны, и мир обеспокоен началом наземной войны с Ливаном.
«Фонтанка» рассказала подробно о том, что известно о последствиях взрывов.