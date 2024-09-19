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    «Халатность недопустима»: в Госдуме призвали усилить проверки смартфонов на фоне новостей о детонации устройств связи в Ливане

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    Уполномоченным органам следует усилить проверки ввозимых в Россию мобильных устройств связи. Такое заявление сделал 19 сентября Антон Немкин, член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «На фоне последних новостей из Бейрута необходимо усилить проверку ввозимых в РФ смартфонов. <...> халатность недопустима», сказал парламентарий агентству ТАСС.

    События в Ливане, по его словам, также показывают опасность приобретения гаджетов на «сером» рынке — впрочем, он отметил, что не следует паниковать и избегать покупок «непроверенной техники».

    В результате взрывов мобильных устройств и пейджеров за последние два дня в Ливане погибло 32 человека, число пострадавших превысило 3000. На улицах ближневосточной страны начался хаос, а больницы едва справляются с таким количеством жертв кибератаки. Израиль начал перебрасывать военные силы на север страны, и мир обеспокоен началом наземной войны с Ливаном.

    «Фонтанка» рассказала подробно о том, что известно о последствиях взрывов.

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    Антон НемкинЛиванВзрывы пейджеровСмартфоныГосдумаПроверкиДетонация
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