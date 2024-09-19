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    Жителей Польши призвали не пугаться солдат в немецкой форме

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    Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал жителей страны не пугаться солдат в немецкой форме. В ближайшее время военнослужащие Германии начнут помогать польским экстренным службам в ликвидации последствий наводнения. Об этом 19 сентября сообщило издание Polsat.

    В некоторых странах Европы уже несколько дней идут дожди. Обильные осадки привели к наводнениям и выходам рек из берегов и затоплению улиц, как это произошло в столице Венгрии Будапеште.

    Наводнение стало одним из самых сильных за последние два десятка лет. Предварительно ущерб оценивается в миллиарды долларов. Президент Польши Петр Павел заявил, что на восстановление поврежденной инфраструктуры понадобятся «месяцы, если не годы» работы.

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