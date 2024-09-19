«Фонтанка.ру — Признание и влияние»: представляем номинацию «Стартап года»

Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в этом году стартует 25 сентября. Всего в шестом сезоне премии будет 10 номинаций, по 8 из них претендентов на победу назовут читатели на первом этапе — номинировании. Еще для двух номинаций десятки финалистов сформируют эксперты и редакция «Фонтанки.ру». Сегодня расскажем про одну из новых номинаций — «СТАРТАП ГОДА» — здесь ТОП-10 мы назовем при помощи Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга.

Главная цель премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — отметить самые лучшие компании и учреждения, которым доверяют жители Петербурга и Ленобласти. Как правило, это зарекомендовавшие себя в своей сфере предприятия. Номинация «Стартап года» — для тех, кто только выходит на рынок, предлагая инновационные разработки и передовые проекты. Это компании, которые за короткий период смогли не только продемонстрировать оригинальность идеи, но и начали воплощать их на практике. В этой номинации мы представим тех, кто показывает высокий потенциал для дальнейшего роста, способен преодолевать трудности и развиваться.

Но поскольку это новые компании, которые еще не известны широкому кругу, мы решили, что представить наиболее достойных премии должны эксперты. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга оказывает поддержку начинающим предпринимателям и как никто другой знаком с наиболее яркими городскими стартапами в разных отраслях. Поэтому мы предложили комитету стать партнером этой номинации и назвать 10 стартапов. Мы о них расскажем, а победителя выберут уже наши читатели в ходе голосования, которое начнется 7 ноября.