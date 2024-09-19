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    Подозреваемый в покушении на Прилепина получал деньги от того же человека, что и террористка Трепова*. Связь установило следствие

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    Один и тот же человек финансировал покушение на писателя Захара Прилепина и гибель военкора Владлена Татарского. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

    В покушении на Прилепина подозревают Александра Пермякова. Как установило следствие, деньги он получал от того же человека, что и террористка Дарья Трепова*, признанная виновной в гибели Татарского. К такому выводу следственные органы пришли, изучив финансовые операции Пермякова.

    Покушение на Прилепина произошло в мае 2023 года, когда писатель ехал в автомобиле. По версии следствия, Пермяков привел в действие СВУ, на котором и подорвалась машина. В результате Прилепин получил ранения, а его охранник погиб. Подозреваемый полностью признал вину.

    Трепову* суд признал виновной в совершении теракта 3 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским. В статуэтке находилась взрывчатка, в результате подрыва которой журналист погиб, а 52 человека получили ранения разной степени тяжести. Суд назначил Треповой* наказание в виде 27 лет лишения свободы.

    *Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов.

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