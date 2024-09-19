Подозреваемый в покушении на Прилепина получал деньги от того же человека, что и террористка Трепова*. Связь установило следствие

Один и тот же человек финансировал покушение на писателя Захара Прилепина и гибель военкора Владлена Татарского. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.



В покушении на Прилепина подозревают Александра Пермякова. Как установило следствие, деньги он получал от того же человека, что и террористка Дарья Трепова*, признанная виновной в гибели Татарского. К такому выводу следственные органы пришли, изучив финансовые операции Пермякова.

Покушение на Прилепина произошло в мае 2023 года, когда писатель ехал в автомобиле. По версии следствия, Пермяков привел в действие СВУ, на котором и подорвалась машина. В результате Прилепин получил ранения, а его охранник погиб. Подозреваемый полностью признал вину.