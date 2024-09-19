Эстония закупит муляжи военной техники на 10 млн долларов

Эстонский центр оборонных инвестиций объявил конкурс на закупку муляжей военной техники. Таллин рассчитывает потратить на покупку макетов
Конкурс на закупку макетов военной техники продлится до конца сентября. Среди муляжей ожидается увидеть различные модели оружия, боеприпасы, средства связи и радиолокационное оборудование. При этом будет необходима помощь в их установке и обслуживании.
Информации о конкретных моделях военной техники нет. Также не уточняется, какие подразделения Эстонии будут использовать макеты.
По информации Defense News, другие европейские страны тоже закупают подобное оборудование. Например, Германия в этом году потратила
Ранее начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил, что НАТО призвало республику готовиться к потенциальному вооруженному конфликту между альянсом и Россией. Генерал добавил, что в настоящее время ударные средства большой дальности Эстонии полностью интегрированы в планы НАТО.