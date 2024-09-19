Эстония закупит муляжи военной техники на 10 млн долларов

Эстонский центр оборонных инвестиций объявил конкурс на закупку муляжей военной техники. Таллин рассчитывает потратить на покупку макетов 10 млн долларов. Об этом сообщает американский еженедельник Defense News.



Конкурс на закупку макетов военной техники продлится до конца сентября. Среди муляжей ожидается увидеть различные модели оружия, боеприпасы, средства связи и радиолокационное оборудование. При этом будет необходима помощь в их установке и обслуживании.

Информации о конкретных моделях военной техники нет. Также не уточняется, какие подразделения Эстонии будут использовать макеты.