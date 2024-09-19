    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    774мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    9/10

    usd91.67eur102.04

    Эстония закупит муляжи военной техники на 10 млн долларов

    1630
    21 комментарий

    Эстонский центр оборонных инвестиций объявил конкурс на закупку муляжей военной техники. Таллин рассчитывает потратить на покупку макетов 10 млн долларов. Об этом сообщает американский еженедельник Defense News.

    Конкурс на закупку макетов военной техники продлится до конца сентября. Среди муляжей ожидается увидеть различные модели оружия, боеприпасы, средства связи и радиолокационное оборудование. При этом будет необходима помощь в их установке и обслуживании.

    Информации о конкретных моделях военной техники нет. Также не уточняется, какие подразделения Эстонии будут использовать макеты.

    По информации Defense News, другие европейские страны тоже закупают подобное оборудование. Например, Германия в этом году потратила 54,4 млн долларов на закупку муляжей военной техники. Их будут устанавливать на немецкие военные самолеты для того, чтобы отвлекать нападающих от действительной цели атаки.

    Ранее начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил, что НАТО призвало республику готовиться к потенциальному вооруженному конфликту между альянсом и Россией. Генерал добавил, что в настоящее время ударные средства большой дальности Эстонии полностью интегрированы в планы НАТО.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close