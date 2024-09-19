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Происшествия Что было в Тутаеве — версия полиции. Есть официальные цифры по задержанным и оружию

Что было в Тутаеве — версия полиции. Есть официальные цифры по задержанным и оружию

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7 комментариев

Официальную информацию о задержаниях в рамках оперативных мероприятий в городе Тутаеве сообщает 19 сентября УМВД России по Ярославской области.

В полицию вчера вечером поступила информация, что на Соборной улице собралось большое число людей, возможно, вооруженных. На место выехали оперативники угрозыска, сотрудники МО «Тутаевский» и спецподразделения регионального управления Росгвардии. Они провели «мероприятия, направленные на недопущение возможных противоправных действий». В итоге был задержан 21 человек. На них составлены административные протоколы за неповиновение представителям силовых ведомств (статья 19.3, часть 1, КоАП РФ).

«В настоящее время правоохранителями устанавливаются все обстоятельства инцидента», — отмечается в сообщении.

Напомним, по данным местных СМИ и телеграм-каналов, в Тутаеве была сходка, к местным якобы приехали люди из Рыбинска. Местные жители слышали звуки стрельбы, на роликах в соцсетях было видно, как силовики в форме укладывают несколько человек на асфальт. По данным районной администрации, имела место массовая драка.

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Массовая драка Ярославская область Конфликт
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Комментарии
7
282437267
1 час
классическая стрелка. двадцатые годы, начало
AKM
1 час
Тутаев пора переименовывать в "Дудаев"
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