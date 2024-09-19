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Происшествия В Тутаеве Ярославской области работали силовики. Очевидцы говорят о выстрелах

В Тутаеве Ярославской области работали силовики. Очевидцы говорят о выстрелах

7 907
4 комментария

В городе Тутаев Ярославской области 18 сентября правоохранители провели масштабную операцию. Как пишет 76.RU, вечером очевидцы стали сообщать о конфликте и задержаниях на центральной площади, кто-то слышал звуки, похожие на выстрелы.

«Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии», — заявили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

По словам источника издания в правоохранительных органах, поводов для беспокойства нет. «Силовики уже делают свою работу», — подчеркнул он.

«Факт стрельбы и наличие погибших на данный момент не подтверждается», — отмечается в сообщении.

По данным «Базы», несколько десятков мужчин приехали на «стрелку», а после начала задержаний оказали сопротивление и, предположительно, стали стрелять. Задержан 21 человек, их личности устанавливаются.

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Комментарии
4
Сила в Правде!!
30 минут
а что там в курской области интересно.
человек Чебурек
23 минуты
Думали там вечерингка будет..нет брат..работать будем..банду брать.. твою мать..тчк
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