В Тутаеве Ярославской области работали силовики. Очевидцы говорят о выстрелах

В городе Тутаев Ярославской области 18 сентября правоохранители провели масштабную операцию. Как пишет 76.RU , вечером очевидцы стали сообщать о конфликте и задержаниях на центральной площади, кто-то слышал звуки, похожие на выстрелы.

«Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии», — заявили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

По словам источника издания в правоохранительных органах, поводов для беспокойства нет. «Силовики уже делают свою работу», — подчеркнул он.

«Факт стрельбы и наличие погибших на данный момент не подтверждается», — отмечается в сообщении.

По данным «Базы», несколько десятков мужчин приехали на «стрелку», а после начала задержаний оказали сопротивление и, предположительно, стали стрелять. Задержан 21 человек, их личности устанавливаются.

