В Тутаеве Ярославской области работали силовики. Очевидцы говорят о выстрелах

В городе Тутаев Ярославской области 18 сентября правоохранители провели масштабную операцию. Как пишет 76.RU, вечером очевидцы стали сообщать о конфликте и задержаниях на центральной площади, кто-то слышал звуки, похожие на выстрелы.
«Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии», — заявили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.
По словам источника издания в правоохранительных органах, поводов для беспокойства нет. «Силовики уже делают свою работу», — подчеркнул он.
«Факт стрельбы и наличие погибших на данный момент не подтверждается», — отмечается в сообщении.
По данным «Базы», несколько десятков мужчин приехали на «стрелку», а после начала задержаний оказали сопротивление и, предположительно, стали стрелять. Задержан 21 человек, их личности устанавливаются.
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