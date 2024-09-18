Вечер ДТП с двухколесными на Обуховской Обороны. После девочки медики приехали к мотоциклисту

ДТП с участием легковой машины и мотоцикла произошло вечером 18 сентября на пересечении проспекта Обуховской Обороны и Ново-Александровской улицы в Петербурге. Это второе ДТП с двухколесным на Обуховской Обороны за вечер. По данным «Мотосолидарности», байкер госпитализирован.

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На место аварии прибыли сотрудники ДПС, медики и знакомые мотоциклиста. По словам очевидцев, у него сильно повреждено левое колено, нога в крови.



Renault Logan отделался небольшими повреждениями: задеты крыло и фара. Вероятно, машина шла на разворот, а мотоцикл в него въехал, предполагают очевидцы.



Предыдущее серьёзное ДТП произошло на проспекте Обуховской Обороны, у улицы Шелгунова, 18 сентября около 17:20. Служебный автомобиль госавтоинспекции Тосненского района сбил велосипедистку. По данным «Фонтанки», пострадавшей — 11 лет, она в тяжёлом состоянии.

