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Политика Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные территории Палестины. В Тель-Авиве резолюцию назвали «парадом глупости»

Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные территории Палестины. В Тель-Авиве резолюцию назвали «парадом глупости»

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2 комментария

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций 18 сентября приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть оккупированные территории Палестины. Трансляция заседания велась на официальном сайте ООН.

Резолюцию с требованием выполнить решение Международного суда и покинуть палестинские земли в течение одного года поддержали 124 государства, включая Россию, Бельгию, Бразилию, Катар, Китай и Францию, еще 14 стран проголосовали против (среди них — Венгрия, Израиль, США и Чехия), а 43 воздержались.

Резолюции Генассамблеи ООН не обладают обязательной юридической силой. Суд также определил, что Израиль должен выплатить репарации за причиненный ущерб.

В ответ на принятую резолюцию МИД Израиля выпустил сообщение, в котором назвал Генассамблею «политическим театром», а ее решение назвал «искаженным», «оторванным от реальности, поощряющим терроризм и вредящим шансам на мир».

«Так выглядит самоизоляция от фактов. Так выглядит циничная международная политика», — говорится в заявлении. МИД еврейского государства также выразил благодарность «ведущим странам мира, которые не присоединились к параду глупости, состоявшемуся сегодня в Нью-Йорке».

«Решение Генассамблеи рассказывает миру однобокую вымышленную историю, в которой израильские дети, женщины и мужчины не стали жертвами ужасающих злодеяний, совершенных террористической организацией ХАМАС в ходе резни 7 октября, в которой Израиль не подвергается ежедневным нападениям на семи разных фронтах (включая сектор Газа, Иудею и Самарию) со стороны руководимых Ираном террористических организаций <...>, и дает новые силы и импульс террористической организации ХАМАС», — гласит ответ Министерства иностранных дел.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на Израиль, сопровождавшейся убийствами 1 200 жителей и захватом 250 заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа для уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения заложников.

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Израиль МИД Генассамблея ООН Резолюция Палестина Оккупированные территории ХАМАС ЦАХАЛ
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Комментарии
2
282694747
43 минуты
Израиль-искусственно созданное государство, не забываем, что еврейский Бунд еще хотел Крым отжать и там все это построить
baddanZer
39 минут
Ничего особенного, обыкновенный фашизм.
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