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    Новые данные о жертвах взрывов в Ливане: девять погибших, более 300 раненых

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    Девять человек погибли и более 300 получили ранения в результате взрывов различных устройств в Ливане 18 сентября, передают каналы PressTV и Lebanon News. Сдетонировали рации, телефоны, солнечные батареи, сканеры отпечатков пальцев, электронные замки.

    Вчера при взрывах пейджеров в стране погибли 12 человек, в том числе ребёнок, 2 800 пострадали, около 300 человек находятся в критичном состоянии.

    Сегодня взрывы начались, когда высокопоставленный представитель «Хезболлы» выступал с речью, в которой утверждал, что израильские акты терроризма понесут наказание, передает PressTV.

    На видео — последствия взрыва внутри офиса ливанского депутата Хани Хассана Кобаиси.

    В СМИ появляется информация об атаке на южные районы Ливана. Lebanon News пишет, что военные самолеты совершили налет на город Кафр-Килла.

    Ранее сообщалось, что гаджеты, которые взорвались сегодня, были частью того же груза и импортировались той же компанией, что и пейджеры, которые взорвались во вторник.

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