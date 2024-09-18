Новые данные о жертвах взрывов в Ливане: девять погибших, более 300 раненых

Девять человек погибли и более 300 получили ранения в результате взрывов различных устройств в Ливане 18 сентября, передают каналы PressTV и Lebanon News. Сдетонировали рации, телефоны, солнечные батареи, сканеры отпечатков пальцев, электронные замки.
Вчера при взрывах пейджеров в стране погибли 12 человек, в том числе ребёнок, 2 800 пострадали, около 300 человек находятся в критичном состоянии.
Сегодня взрывы начались, когда высокопоставленный представитель «Хезболлы» выступал с речью, в которой утверждал, что израильские акты терроризма понесут наказание, передает PressTV.
На видео — последствия взрыва внутри офиса ливанского депутата Хани Хассана Кобаиси.
В СМИ появляется информация об атаке на южные районы Ливана. Lebanon News пишет, что военные самолеты совершили налет на город Кафр-Килла.
Ранее сообщалось, что гаджеты, которые взорвались сегодня, были частью того же груза и импортировались той же компанией, что и пейджеры, которые взорвались во вторник.