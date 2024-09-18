Новые данные о жертвах взрывов в Ливане: девять погибших, более 300 раненых

Девять человек погибли и более 300 получили ранения в результате взрывов различных устройств в Ливане 18 сентября, передают каналы PressTV и Lebanon News. Сдетонировали рации, телефоны, солнечные батареи, сканеры отпечатков пальцев, электронные замки.

Вчера при взрывах пейджеров в стране погибли 12 человек, в том числе ребёнок, 2 800 пострадали, около 300 человек находятся в критичном состоянии.

Сегодня взрывы начались, когда высокопоставленный представитель «Хезболлы» выступал с речью, в которой утверждал, что израильские акты терроризма понесут наказание, передает PressTV.

