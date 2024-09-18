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Происшествия Неприязнь довела петербуржца до убийства. В качестве орудия — петля

Неприязнь довела петербуржца до убийства. В качестве орудия — петля

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4 комментария

Приморский районный суд Петербурга арестовал мужчину, задушившего собутыльника в одном из домов по Планерной улице. Погибшего также грубо спустили вниз по лестнице.

Очередной бытовой эпизод произошел 15 сентября этого года в доме 51 по Планерной улице. Двое мужчин распивали спиртные напитки, пока не допились до ссоры. В итоге подозреваемый схватил петлю и сдавил собутыльнику шею, отчего тот и умер, 18 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Нападавшего арестовали на два месяца и предъявили обвинение по статье об убийстве.

«Фонтанка» приводила и другие подробности ссоры. Погибшего с силой спустили по лестнице. Тело в луже крови обнаружила супруга.

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Комментарии
4
Zet
55 минут
минус два алкаша... может оно и к лучшему...
VKuser174198221
1 час
традиционные ценности русского мира....
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