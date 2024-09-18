Неприязнь довела петербуржца до убийства. В качестве орудия — петля

Приморский районный суд Петербурга арестовал мужчину, задушившего собутыльника в одном из домов по Планерной улице. Погибшего также грубо спустили вниз по лестнице.



Очередной бытовой эпизод произошел 15 сентября этого года в доме 51 по Планерной улице. Двое мужчин распивали спиртные напитки, пока не допились до ссоры. В итоге подозреваемый схватил петлю и сдавил собутыльнику шею, отчего тот и умер, 18 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Нападавшего арестовали на два месяца и предъявили обвинение по статье об убийстве.



«Фонтанка» приводила и другие подробности ссоры. Погибшего с силой спустили по лестнице. Тело в луже крови обнаружила супруга.

