ESPN: украинского боксера Александра Усика задержали в аэропорту Польши из-за состояния спортсмена

Украинского боксера Александра Усика задержали в аэропорту Польши из-за того, что подозрительное состояние спортсмена и его тренера якобы не подходило для полета. Об этом 18 сентября сообщает спортивный канал ESPN.



Источник телеканала уточнил, что состояние Усика и его тренера вызвало настороженность у сотрудника аэропорта, после чего мужчин задержали в аэропорту Кракова. Однако после этого боксер заверил, что он и тренер в порядке и готовы к полету. «Они просто были измотаны почти 14-часовой поездкой», — сказал источник.

Пресс-секретарь коменданта Карпатского отдела Службы охраны границы Яцек Михайловский сообщил еще одну возможную причину задержания Усика. Его комментарий публикует издание Dziennik Polski.

По словам Михайловского, спортсмен и тренер «потеряли статус пассажиров» и якобы отказались покинуть выход на посадку. Также пресс-секретарь коменданта подчеркнул, что наручники, которые были надеты, сняли с мужчин почти сразу — в служебном помещении аэропорта.

Александра Усика и его тренера задержали в аэропорту Кракова вечером 17 сентября. Жена боксера пояснила, что этот инцидент не носил криминальный характер. Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с Усиком по телефону, выразив свое возмущение произошедшим.