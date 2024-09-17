Украинского боксера Александра Усика задержали в аэропорту в Польше

Украинский боксер Александр Усик задержан в аэропорту Кракова, сообщил депутат Верховной рады Жан Беленюк в своем телеграм-канале 17 сентября.

Источник: соцсети

Позднее его супруга Екатерина в соцсетях написала, что в задержании Усика «нет ничего криминального» и он позже «все объяснит».



Александр Усик — абсолютный чемпион мира по боксу в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. В 2022 году министр спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что Усик получил разрешение покинуть Украину для тренировочного сбора перед реваншем с британцем Энтони Джошуа. Это вызвало общественную критику, так как выезд мужчинам призывного возраста из Украины запрещен.

Обновление:

Усика отпустили вскоре после задержания. По информации украинских СМИ, боксер мог превысить скорость. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с Усиком по телефону, выразив свое возмущение произошедшим. Министру иностранных дел и главе МВД он поручил разобраться в ситуации.