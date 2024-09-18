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Происшествия В Курской области сбили 27 беспилотников и две ракеты. Об атаке БПЛА сообщили власти еще пяти регионов

В Курской области сбили 27 беспилотников и две ракеты. Об атаке БПЛА сообщили власти еще пяти регионов

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1 комментарий

Двадцать семь украинских беспилотников и две ракеты были сбиты над Курской областью в ночь на 18 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Есть ли в результате атаки разрушения или пострадавшие — не уточняется.

Об атаках беспилотников сообщили также власти Смоленской области, где сбили девять беспилотников, и Брянской области, где сбили четырнадцать аппаратов. В Орловской и Тульской областях уничтожили по одному БПЛА.

По информации Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО уничтожено 54 украинских беспилотных летательных аппарата. Двадцать семь — над территорией Курской области, шестнадцать — над территорией Брянской области, семь — над территорией Смоленской области, три — над территорией Белгородской области и один — над территорией Орловской области.

В Тверской области после атаки беспилотника в городе Торопец начался пожар. Где именно произошло возгорание — не уточняется, но губернатор региона принял решение о частичной эвакуации населения в город Западная Двина. В сообщении пресс-службы правительства региона отмечается, что системы ПВО продолжают отражение «массовой атаки беспилотников в небе над городом».

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Комментарии
1
VKuser174198221
18 сентября 2024, 09:00
Не понял: мы таки победили?
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