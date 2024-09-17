Латвия подняла в воздух самолеты НАТО из-за НЛО. Оказалось, это стая птиц

ВВС Латвии днем 17 сентября подняли в воздух патрульные самолеты сил НАТО из-за неопознанного летающего объекта, летевшего со стороны Белоруссии. На деле им оказалась стая птиц.



Как сообщила пресс-служба латвийских ВВС, объект на границе страны с Белоруссией был обнаружен около 9 утра по мск. Поднятые по тревоге самолеты НАТО после сближения с неизвестным объектом установили, что это была стая птиц. Других «подозрительных» летающих устройств в воздушном пространстве страны ЕС обнаружено не было.



В начале сентября 2024 года президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что на территории страны был найден якобы российский военный беспилотник, прилетевший со стороны Белоруссии.

