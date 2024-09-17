Фанаты «Зенита» освистали и оскорбили Соболева на матче с «Рубином»

Фанаты футбольного клуба «Зенит» были явно не рады выходу бывшего нападающего «Спартака» в стартовом составе петербургской команды на матч Кубка России против «Рубина». Встреча проходит 17 сентября на «Газпром Арене».

Фанаты освистали фамилию футболиста, когда диктор зачитывал состав сине-бело-голубых на игру. Вскоре после начала встречи они принялись скандировать оскорбительные кричалки в его адрес, одну из которых в прошлые годы посвящали другому бывшему футболисту «Спартака» — Артему Дзюбе.

Напомним, что «Зенит» приобрел Александра Соболева у «Спартака» за 10 млн евро. Сам игрок, по разным оценкам инсайдеров, будет получать в Петербурге 2–2,5 млн евро. После перехода Соболев обратился к фанатам «Зенита» и попросил их дать ему «маленький шансик», чтобы стать своим. Похоже, что фанаты решили не делать ему послаблений.