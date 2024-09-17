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    «Очень хорошо вошел закусон». Посмотрите, как корабли пустыни пьют рассол и хрустят огурчиками

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    Обитатели «Приюта Белоснежки» в Ленинградской области сообразили на четверых банку соленых огурцов. Видеозаписью шумной трапезы зоопарк поделился в своем телеграм-канале.

    тг-канал Приют Белоснежки The Snow White's Shelter

    «Рассольчик пьют с утра и закусывают не только любители горячительных напитков, но и наши верблюды, - прокомментировали в «Приюте Белоснежки» хлюпанье и хруст в кадре. - Так что еще одно доказательство, что верблюд — русский. Очень хорошо зашел закусон. Так что, если хотите порадовать наших верблюдов, тащим банки с солеными огурцами».

    Ранее в «Приюте Белоснежки» показали, как спасают лосенка, которому исполнился от роду всего один день. Малыша подрали собаки.

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