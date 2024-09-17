«Очень хорошо вошел закусон». Посмотрите, как корабли пустыни пьют рассол и хрустят огурчиками

Обитатели «Приюта Белоснежки» в Ленинградской области сообразили на четверых банку соленых огурцов. Видеозаписью шумной трапезы зоопарк поделился в своем телеграм-канале.
«Рассольчик пьют с утра и закусывают не только любители горячительных напитков, но и наши верблюды, - прокомментировали в «Приюте Белоснежки» хлюпанье и хруст в кадре. - Так что еще одно доказательство, что верблюд — русский. Очень хорошо зашел закусон. Так что, если хотите порадовать наших верблюдов, тащим банки с солеными огурцами».
Ранее в «Приюте Белоснежки» показали, как спасают лосенка, которому исполнился от роду всего один день. Малыша подрали собаки.