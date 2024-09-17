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    Смольный повысит тарифы на эвакуацию машин на штрафстоянку в 2025 году

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    Комитет по тарифам Петербурга утвердил тарифы на эвакуацию машин на штрафстоянку и их почасовое хранение на 2025 год, говорится в распоряжении ведомства, опубликованном на сайте Смольного.

    Так, для автотранспорта категорий А, В, М, А1, В1, С1, D1 максимальная стоимость эвакуации составит 3 624 рубля, что на 8,5 % больше, чем в 2024 году.

    Для категорий С, D, а также самоходных машин категорий АIII, AIV, C, D услуга обойдется в 21 744 рубля, категорий СE, DE (в том числе тяжеловесных или крупногабаритных) — 28 992 рубля. Подорожание по сравнению с 2024 годом также составит 8,5 %. Для сравнения: год назад эти тарифы увеличились на 2,7 %.

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