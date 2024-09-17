Суд готов поставить точку в деле «Юлмарта». Прокуратура запросила сроки владельцам ретейлера

Московский районный суд огласит приговор владельцам и топ-менеджерам ретейлера «Юлмарт» 30 сентября. Об этом было объявлено на заседании 17 сентября по итогам прений и после последнего слова обвиняемых, передает из зала суда корреспондент «Фонтанки».



Дело в отношении собственников и руководителей «Юлмарта» тянется еще с 2017 года. Их обвиняют в пропаже 3,14 млрд рублей, выданных в виде кредита ВТБ, Сбера и компании «Сберфакторинг».

По версии обвинения, собственники ретейлера Дмитрий Костыгин и Август Мейер, а также директора юрлиц компании Сергей Федоринов и Владимир Шонуров совершили преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Супругу и партнера Августа Мейера Инну Мейер и еще одного топ-менеджера, Елену Стрельцову, обвиняют по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве и мошенничество).