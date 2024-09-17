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    Суд готов поставить точку в деле «Юлмарта». Прокуратура запросила сроки владельцам ретейлера

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    Московский районный суд огласит приговор владельцам и топ-менеджерам ретейлера «Юлмарт» 30 сентября. Об этом было объявлено на заседании 17 сентября по итогам прений и после последнего слова обвиняемых, передает из зала суда корреспондент «Фонтанки».

    Дело в отношении собственников и руководителей «Юлмарта» тянется еще с 2017 года. Их обвиняют в пропаже 3,14 млрд рублей, выданных в виде кредита ВТБ, Сбера и компании «Сберфакторинг».

    По версии обвинения, собственники ретейлера Дмитрий Костыгин и Август Мейер, а также директора юрлиц компании Сергей Федоринов и Владимир Шонуров совершили преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Супругу и партнера Августа Мейера Инну Мейер и еще одного топ-менеджера, Елену Стрельцову, обвиняют по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве и мошенничество).

    На предыдущем заседании прокуратура запросила в качестве наказания для Дмитрия Костыгина и Августа Мейера по восемь лет колонии общего режима для каждого, а также штраф по 900 тысяч рублей.

    Инне Мейер, Елене Стрельцовой, Сергею Федоринову и Владимиру Шонурову прокуратура просит в качестве наказания по 6 лет колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей каждому.

    Подсудимые не признали вину.

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