Тягач разнес «буханку» с пассажирами в Норильске, погибли пятеро. Авария попала на видео

Источник: Госавтоинспекция Красноярского края

Полиция Красноярского края устанавливает обстоятельства тяжелого ДТП, в котором 17 сентября погибли пять человек. Как все случилось, заснял видеорегистратор на машине очевидца.

В 18:30 по местному времени (14:30 мск) на трассе Норильск — Алыкель столкнулись микроавтобус УАЗ и грузовик Scania, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края. По предварительным данным, водитель «буханки» выехал на встречную полосу. На записи с регистратора видно, что он попытался вернуться в свою полосу, но затем по какой-то причине машина повернула влево, и тягач ударил УАЗ в бок.

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«Буханка» получила сильные повреждения. На видео заметно, как от удара у нее отлетели колесо и другие запчасти. Водитель и четверо пассажиров УАЗа погибли на месте, еще троих с различными травмами доставили в больницу, сообщили в ГИБДД.

По результатам работы на месте происшествия следователями будет возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств), добавляют в ведомстве.