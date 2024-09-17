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Происшествия Тягач разнес «буханку» с пассажирами в Норильске, погибли пятеро. Авария попала на видео

Тягач разнес «буханку» с пассажирами в Норильске, погибли пятеро. Авария попала на видео

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12 комментариев

Полиция Красноярского края устанавливает обстоятельства тяжелого ДТП, в котором 17 сентября погибли пять человек. Как все случилось, заснял видеорегистратор на машине очевидца.

В 18:30 по местному времени (14:30 мск) на трассе Норильск — Алыкель столкнулись микроавтобус УАЗ и грузовик Scania, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края. По предварительным данным, водитель «буханки» выехал на встречную полосу. На записи с регистратора видно, что он попытался вернуться в свою полосу, но затем по какой-то причине машина повернула влево, и тягач ударил УАЗ в бок.

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«Буханка» получила сильные повреждения. На видео заметно, как от удара у нее отлетели колесо и другие запчасти. Водитель и четверо пассажиров УАЗа погибли на месте, еще троих с различными травмами доставили в больницу, сообщили в ГИБДД.

По результатам работы на месте происшествия следователями будет возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств), добавляют в ведомстве.

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Комментарии
13
Митя Антонов
17 сентября 2024, 16:53
Жесть. На буханке так ездить нельзя. К тому же, я не ошибаюсь, что в грузовом варианте буханки ехало восемь человек?
altai597
17 сентября 2024, 17:06
Не понимаю - изолированный дорожный регион - 150 км в одну сторону - дальше всеравно не уедешь. Куда гнать...Удивительно сказочно глубинный водитель.
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