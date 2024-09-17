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    Выдано разрешение на строительство продолжения зеленой линии метро Петербурга

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    Продолжение зеленой Невско-Василеостровской линии метро получило разрешение на строительство. Как стало известно «Фонтанке» 17 сентября, выдан соответствующий документ.

    Речь идет о строительстве участка от станции «Беговая» через «Яхтенную» до «Каменки» и до демонтажной камеры.

    «Фонтанка» рассказывала, что в июле проектная документация продолжения зеленой линии была одобрена Главгосэкспертизой.

    Продолжение зеленой линии от «Беговой» на север с двумя станциями («Яхтенная» на пересечении Туристской и Богатырского и «Каменка» на углу Комендантского и Шуваловского проспектов) планируется достроить в 2028 году. «Фонтанка» показывала, как они будут выглядеть: у обеих подземные вестибюли с выходами на поверхность.

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