Выдано разрешение на строительство продолжения зеленой линии метро Петербурга

Продолжение зеленой Невско-Василеостровской линии метро получило разрешение на строительство. Как стало известно «Фонтанке» 17 сентября , выдан соответствующий документ.



Речь идет о строительстве участка от станции «Беговая» через «Яхтенную» до «Каменки» и до демонтажной камеры.

«Фонтанка» рассказывала, что в июле проектная документация продолжения зеленой линии была одобрена Главгосэкспертизой.

Продолжение зеленой линии от «Беговой» на север с двумя станциями («Яхтенная» на пересечении Туристской и Богатырского и «Каменка» на углу Комендантского и Шуваловского проспектов) планируется достроить в 2028 году. «Фонтанка» показывала, как они будут выглядеть: у обеих подземные вестибюли с выходами на поверхность.