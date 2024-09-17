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Власть «Вызвано количеством угроз»: Песков объяснил увеличение численности российской армии

«Вызвано количеством угроз»: Песков объяснил увеличение численности российской армии

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41 комментарий

Увеличение численности Вооруженных сил связано с количеством угроз, которые сейчас существуют для России. Об этом 17 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле подчеркнули, что угрозы сейчас расположены по периметру наших границ. Помимо этого, очень «враждебная обстановка» на данный момент наблюдается на западных рубежах, а нестабильность — на восточных.

«Это требует принятия соответствующих мер»», — уточнил Песков.

Накануне президент России Владимир Путин увеличил общую штатную численность Вооруженных сил страны до 2 миллионов 389 тысяч человек. Соответствующий документ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

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Дмитрий Песков Армия Вооруженные силы РФ
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Комментарии
43
Карабас Барабас
17 сентября 2024, 13:12
Молодец усатый, главное не трогать причину, видимо, создавать видимость "мужественного преодолевания", сами ми же созданные проблемы, гораздо приятней, в финансовом плане.
Torres
17 сентября 2024, 13:08
"... нестабильностью на восточных рубежах..." а вот с этого момента можно поподробнее? кого он имеет ввиду? Китай, Монголия, Северная Корея, Япония?
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