«Вызвано количеством угроз»: Песков объяснил увеличение численности российской армии

Увеличение численности Вооруженных сил связано с количеством угроз, которые сейчас существуют для России. Об этом 17 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



В Кремле подчеркнули, что угрозы сейчас расположены по периметру наших границ. Помимо этого, очень «враждебная обстановка» на данный момент наблюдается на западных рубежах, а нестабильность — на восточных.



«Это требует принятия соответствующих мер»», — уточнил Песков.

