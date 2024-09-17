«Вызвано количеством угроз»: Песков объяснил увеличение численности российской армии

Увеличение численности Вооруженных сил связано с количеством угроз, которые сейчас существуют для России. Об этом 17 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле подчеркнули, что угрозы сейчас расположены по периметру наших границ. Помимо этого, очень «враждебная обстановка» на данный момент наблюдается на западных рубежах, а нестабильность — на восточных.
«Это требует принятия соответствующих мер»», — уточнил Песков.
Накануне президент России Владимир Путин увеличил общую штатную численность Вооруженных сил страны до 2 миллионов 389 тысяч человек. Соответствующий документ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.