Следственному комитету разрешили возбудить дело против председателя Солнцевского суда Москвы

Коллегия рассмотрела представление председателя СК РФ и дала согласие на возбуждение в отношении Матеты уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и покушении на таковое, пишет 17 сентября ТАСС. Председатель Солнцевского суда, в свою очередь, на заседание не явился, хотя был о нем извещен, и причину при этом не указал. По словам представителя СК, Матета обратился в клинику с просьбой положить его в Центр психического здоровья «по надуманным причинам» и «для затягивания процесса».