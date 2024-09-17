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Общество Следственному комитету разрешили возбудить дело против председателя Солнцевского суда Москвы

Следственному комитету разрешили возбудить дело против председателя Солнцевского суда Москвы

2 076
8 комментариев

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело в отношении председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты. С такой просьбой еще летом обратился глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Коллегия рассмотрела представление председателя СК РФ и дала согласие на возбуждение в отношении Матеты уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и покушении на таковое, пишет 17 сентября ТАСС. Председатель Солнцевского суда, в свою очередь, на заседание не явился, хотя был о нем извещен, и причину при этом не указал. По словам представителя СК, Матета обратился в клинику с просьбой положить его в Центр психического здоровья «по надуманным причинам» и «для затягивания процесса».

Просьбу Бастрыкина ВККС должна была рассматривать еще в июле. Ранее сообщалось, что коллегия не смогла принять решение из-за того, что Матета был госпитализирован. Тогда неявку сочли уважительной и заседание перенесли.

Подробности уголовного дела, которое намерен возбудить СК, пока не известны. 42-летний Артем Матета является судьей с 2012 года. Сначала он работал в Ногинском городском суде, затем в Московском областном, а с ноября 2021 года является председателем в Солнцевском районном суде Москвы.

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Москва СК РФ Александр Бастрыкин ВККС
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Комментарии
8
282061394
17 сентября 2024, 13:46
С генералами закончили? Неужели и до судейских дошло дело?.Вот что вобла делает.
sysh
17 сентября 2024, 13:38
Солнцевского районного суда Так то,любопытно , а сколько еще осталось не окученных судов в Москве.
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