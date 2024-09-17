Следственному комитету разрешили возбудить дело против председателя Солнцевского суда Москвы

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело в отношении председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты. С такой просьбой еще летом обратился глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Коллегия рассмотрела представление председателя СК РФ и дала согласие на возбуждение в отношении Матеты уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и покушении на таковое, пишет 17 сентября ТАСС. Председатель Солнцевского суда, в свою очередь, на заседание не явился, хотя был о нем извещен, и причину при этом не указал. По словам представителя СК, Матета обратился в клинику с просьбой положить его в Центр психического здоровья «по надуманным причинам» и «для затягивания процесса».
Просьбу Бастрыкина ВККС должна была рассматривать еще в июле. Ранее сообщалось, что коллегия не смогла принять решение из-за того, что Матета был госпитализирован. Тогда неявку сочли уважительной и заседание перенесли.
Подробности уголовного дела, которое намерен возбудить СК, пока не известны. 42-летний Артем Матета является судьей с 2012 года. Сначала он работал в Ногинском городском суде, затем в Московском областном, а с ноября 2021 года является председателем в Солнцевском районном суде Москвы.
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