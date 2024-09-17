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Общество Технологии Финансы РБК: создание российского «аналога Starlink» обойдется примерно в 445 миллиардов рублей

РБК: создание российского «аналога Starlink» обойдется примерно в 445 миллиардов рублей

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16 комментариев

Создание российского «аналога Starlink» — сервиса спутникового интернета от частной компании «Бюро 1440» — обойдется примерно в 445 миллиардов рублей. Такие данные 17 сентября приводит РБК со ссылкой на предварительную версию проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет», разработанную в рамках программы «Экономика данных».

Уточняется, что 445 миллиардов рублей, которые могут потребоваться на разработку спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного интернета по всей стране до 2030 года, — это лишь первая и пока предварительная оценка проекта. К указанному времени группировка «Бюро 1440» должна будет состоять из 292 спутников (всего планируется запустить 383 спутника, включая 91 аппарат на замену вышедшим из строя).

116 миллиардов рублей из 445 «Бюро 1440» должны выделить из бюджета (более 37 миллиардов — уже в 2025 году).

Целью проекта называется «увеличение доли домохозяйств с доступом к высокоскоростному широкополосному интернету до 97 % к 2030 году и до 99 % — к 2036-му».

О планах сформировать в 2027-м году «костяк низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения широкополосного доступа в интернет» сообщил также глава Минцифры Максут Шадаев.

«Все проходит в соответствии с планами. Сверхсложная амбициозная задача технологическая. Но есть уверенность, что мы ее успешно решим», заявил он.

«Бюро 1440» (прежде — «Мегафон 1440») — российская частная космическая компания, которая была основана в ноябре 2020 года и на данный момент планирует запустить услуги доступа в интернет в 2027 году. Актуальные сведения о ее владельцах и финансовых показателях скрыты. В мае текущего года компания подписала соглашение о сотрудничестве с «Аэрофлотом» и «Российскими железными дорогами» по предоставлению Wi-Fi на борту самолетов и поездов с 2028 года.

Группировка спутников у Starlink на сентябрь этого года составляла 7 000, в долгосрочной перспективе их количество планируют увеличить до 34 400.

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Комментарии
19
Sobaka
17 сентября 2024, 12:09
не понял, а где аналоговнет?
VKuser174198221
17 сентября 2024, 12:16
Смешно...Прямо на глазах всего честного народа, ни разу не стесняясь, собираются стырить- "освоить" 445 миллиардов рублей"! И ведь освоят же......Только интернета не будет.....
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