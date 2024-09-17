«Рок за Донбасс» и музыка против террора. Как в Петербурге прошел концерт к дню рождения Мариуполя

В БКЗ «Октябрьский» накануне прозвучал «Рок за Донбасс», приуроченный ко Дню Мариуполя. Перед зрителями выступили группы «Зверобой», «Куба», «Ещё» и Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». Весь концерт на экране горела надпись: «музыка против террора!» Корреспондент «Фонтанки» посетил патриотический фестиваль-концерт, где пели о неминуемости победы и говорили о мире.
Около 18:30 у концертного зала на Лиговском собиралась толпа. Большинство выглядели как обычные горожане, но характер мероприятия выдавали некоторые элементы одежды, да и не только. На одной женщине футболка ЧВК «Вагнер», рядом мужчина с нашивкой с буквой Z, у другого под курткой футболка с буквой V. Еще выделялась группа мужчин с протезами — явно военные.
Еще до начала фестиваля-концерта в «Октябрьском» на вопрос о билетах ответили, что вход по только пригласительным. Как говорилось в анонсе, почетными гостями вечера станут семьи бойцов Ленинградского полка, представители фонда «Защитники Отечества» и преподаватели из Мариуполя.
Концертный зал не был заполнен полностью. Аккредитованный корреспондент «Фонтанки» не имел билета с четким местом, поэтому решил сесть на балконе. За несколько минут до начала сотрудники БКЗ объявили, что желающие могут спуститься в партер, чтобы занять свободные кресла.
«Закончим войну, одержим победу»
За время «Рока за Донбасс» зал вставал два раза. В первый раз зрители поднялись в самом начале фестиваля — когда прозвучал своего рода гимн Мариуполя.
У Азовского моря наш город стоит.
Имя русской царицы Марии он чтит.
Там герои Донбасса, рискуя собой,
До сих пор продолжают свой праведный бой.
После этого взял слово губернатор Петербурга Александр Беглов. Он рассказал о своей первой поездке в Мариуполь, восстановлении города, строительстве фонтанов и закончил заявлением о неминуемой Победе. «Мы все с вами — каждый в меру своих сил и возможностей — помогаем отечеству бороться за наши ценности, духовные и семейные ценности. За то, чтобы мы имели право сохранить свою культуру и говорить на родном языке. И воспитывать наших детей по тем традициям, которые заповедовали нам наши предки. За это мы будем бороться и обязательно Победим!» — сказал глава города.
Из рок-исполнителей первыми выступила группа «Ещё». Ведущий объявил их так: на сцене русский рок-н-ролл без границ, музыка победителей. Звучали они как классический и олдскульный рок с дисторшеном.
Закончим войну, одержим победу.
За наших дедов и отцов вперёд,
не отступать.
…
Это русская земля,
Это родина моя.
Внезапно музыка сменилась чтением стихов, написанными военными 9 мотострелкового полка. Их декламировали актеры петербургских театров. Женщина на сцене объявила, что сейчас общество наблюдает интересный феномен русской современной культуры — на наших глазах рождаются стихи, проза и песни, созданные «за ленточкой».
Разбитые дома, сгоревшие поля.
Взгляд в небеса — идет война.
Мы знаем, где мы. Мы знаем, кто мы.
Команда есть, идем вперед.
Штурмуем лес, штурмуем дом.
Противник — в бегство. Не рискую.
Нас было 200, стало 20.
Потухший взгляд и тело возле ног.
Нас было 200, стало 19.
Броню с лица убрать так и не смог.
Следом выступила группа «Куба»: прозвучали песни «Вставай Донбасс», «Герои Z», «Санитарная зона». Второй раз зал встал на песне «Небесная рать» петербургской исполнительницы Маргариты Адясовой, которая посвящена погибшим военным.
Мама, я живой, я живой,
Мама, вытри слезы, не плачь.
Мама, я вернулся домой,
Мой дом теперь — небесная рать.
На выступлении группы «Зверобой», когда они пели «наступило неожиданно наша русская весна» произошло что-то непонятное. На сцену выбежал ребенок и начал танцевать, затем к нему присоединился подросток. Как показалось корреспонденту «Фонтанки», музыканты «Зверобоя» зажигали зал мощнее предыдущих музыкантов.
Слово взял продюсер фестиваля «Рок за Донбасс» и теперь уже депутат ЗакСа Петербурга Александр Малькевич. Он поделился тем, что видел на новых территориях за последние два с половиной года. «Рассказывал Александру Дмитриевичу [Беглову] за кулисами. Я вот был недавно в Мариуполе. Пришел во Дворец пионеров, который сделал Санкт-Петербург. Шикарный. А там ребята не просто занимаются — они собирают гуманитарную помощь курским детям, которым сейчас тяжелее, а мариупольские знают… они прошли через такие страдания, они знают, как страдают сейчас куряне <...>. Здесь сегодня на нашем концерте мы не только врагу даем понять, что все его планы не состоятельны. Это праздник нашего духа, силы и нашего единства. Мы обязательно победим», — сказал Малькевич со сцены.
«Ждем, во-первых, мира»
Концерт вели два журналиста — Дмитрий Володин из телеканала «Санкт-Петербург» и Ксения Мисюревич из «Мариуполя 24». Петербуржец рассказал о восстановлении Мариуполя и его вхождении в состав России, а затем спросил женщину: куда движемся дальше? Мариупольчанка ответила: «думаю, ждем, во-первых, мира. Полностью. Абсолютного мира во всей стране».
Со сцены Мисюревич поделилась, что когда началась блокада Мариуполя она была студенткой и жила в общежитии. «Магазины не работают, связи нет, родителей нет. Только постоянные бомбежки. Ты, твои друзья и комендант Виктория Павловна, которая нас спасала. <...> Я вспоминаю, как мы помогали друг другу, как пацаны рубили дрова, как мы все вместе готовили, как мы пели песни у костра, как пели песни под гитару, чтобы не слышать этих звуков взрывов. Пересматривая эти видео, сейчас у меня по большей части позитивные эмоции, потому мы выжили. Значит неспроста», — сказала она.
После 21 часов началось выступление Вадима Самойлова из «Агаты Кристи» и продолжалось практически до десяти часов вечера. Кажется, это был главный музыкант, которого ждал зал. Чувствовалось разница в уровне исполнения с предыдущими музыкантами. Прозвучали: «Я на тебе как на войне», «На ковре-вертолете» и другие. Со сцены Самойлов призвать не быть «просто социальными животными» и находить смысл жизни во взаимовыручке и сострадании.
«Своих на войне не бросаем. Дай нам бог скорейшей победы и прочного мира», — сказал Вадим Самойлов и исполнил заключительную песню «Никогда».
На «4 с плюсом»
После окончания концерта я заметил у выхода молодого мужчину в орденах и в военной форме, который стоял с девушкой. Подошел и поинтересовался: как ему концерт. Военный ответил: сам концерт на «4 с плюсом», а пришел сюда на «Агату Кристи».
— А как другие группы — «Куба», «Зверобой»?
— Такое не очень слушаю, но в целом неплохо.
— Вы получается в отпуске?
— В очередном отпуске.
— Доброволец или мобилизованный?
— Мобилизованный. Ленинградский полк, тот самый гвардейский.
Слушал и запоминал Федор Данилов, «Фонтанка.ру»
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