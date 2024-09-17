«Рок за Донбасс» и музыка против террора. Как в Петербурге прошел концерт к дню рождения Мариуполя

Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»







В БКЗ «Октябрьский» накануне прозвучал «Рок за Донбасс», приуроченный ко Дню Мариуполя. Перед зрителями выступили группы «Зверобой», «Куба», «Ещё» и Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». Весь концерт на экране горела надпись: «музыка против террора!» Корреспондент «Фонтанки» посетил патриотический фестиваль-концерт, где пели о неминуемости победы и говорили о мире.



Около 18:30 у концертного зала на Лиговском собиралась толпа. Большинство выглядели как обычные горожане, но характер мероприятия выдавали некоторые элементы одежды, да и не только. На одной женщине футболка ЧВК «Вагнер», рядом мужчина с нашивкой с буквой Z, у другого под курткой футболка с буквой V. Еще выделялась группа мужчин с протезами — явно военные.

1 из 8 Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

Еще до начала фестиваля-концерта в «Октябрьском» на вопрос о билетах ответили, что вход по только пригласительным. Как говорилось в анонсе, почетными гостями вечера станут семьи бойцов Ленинградского полка, представители фонда «Защитники Отечества» и преподаватели из Мариуполя.



Концертный зал не был заполнен полностью. Аккредитованный корреспондент «Фонтанки» не имел билета с четким местом, поэтому решил сесть на балконе. За несколько минут до начала сотрудники БКЗ объявили, что желающие могут спуститься в партер, чтобы занять свободные кресла.



«Закончим войну, одержим победу»

За время «Рока за Донбасс» зал вставал два раза. В первый раз зрители поднялись в самом начале фестиваля — когда прозвучал своего рода гимн Мариуполя.



У Азовского моря наш город стоит.

Имя русской царицы Марии он чтит.

Там герои Донбасса, рискуя собой,

До сих пор продолжают свой праведный бой.

Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»







После этого взял слово губернатор Петербурга Александр Беглов. Он рассказал о своей первой поездке в Мариуполь, восстановлении города, строительстве фонтанов и закончил заявлением о неминуемой Победе. «Мы все с вами — каждый в меру своих сил и возможностей — помогаем отечеству бороться за наши ценности, духовные и семейные ценности. За то, чтобы мы имели право сохранить свою культуру и говорить на родном языке. И воспитывать наших детей по тем традициям, которые заповедовали нам наши предки. За это мы будем бороться и обязательно Победим!» — сказал глава города.

1 из 4 Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

Из рок-исполнителей первыми выступила группа «Ещё». Ведущий объявил их так: на сцене русский рок-н-ролл без границ, музыка победителей. Звучали они как классический и олдскульный рок с дисторшеном.



Закончим войну, одержим победу.

За наших дедов и отцов вперёд,

не отступать.

…

Это русская земля,

Это родина моя.





Внезапно музыка сменилась чтением стихов, написанными военными 9 мотострелкового полка. Их декламировали актеры петербургских театров. Женщина на сцене объявила, что сейчас общество наблюдает интересный феномен русской современной культуры — на наших глазах рождаются стихи, проза и песни, созданные «за ленточкой».





Разбитые дома, сгоревшие поля.

Взгляд в небеса — идет война.

Мы знаем, где мы. Мы знаем, кто мы.

Команда есть, идем вперед.

Штурмуем лес, штурмуем дом.

Противник — в бегство. Не рискую.

Нас было 200, стало 20.

Потухший взгляд и тело возле ног.

Нас было 200, стало 19.

Броню с лица убрать так и не смог.

Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

Следом выступила группа «Куба»: прозвучали песни «Вставай Донбасс», «Герои Z», «Санитарная зона». Второй раз зал встал на песне «Небесная рать» петербургской исполнительницы Маргариты Адясовой, которая посвящена погибшим военным.





Мама, я живой, я живой,

Мама, вытри слезы, не плачь.

Мама, я вернулся домой,

Мой дом теперь — небесная рать.

На выступлении группы «Зверобой», когда они пели «наступило неожиданно наша русская весна» произошло что-то непонятное. На сцену выбежал ребенок и начал танцевать, затем к нему присоединился подросток. Как показалось корреспонденту «Фонтанки», музыканты «Зверобоя» зажигали зал мощнее предыдущих музыкантов.

Источник: Федор Данилов / «Фонтанка.ру»

Слово взял продюсер фестиваля «Рок за Донбасс» и теперь уже депутат ЗакСа Петербурга Александр Малькевич. Он поделился тем, что видел на новых территориях за последние два с половиной года. «Рассказывал Александру Дмитриевичу [Беглову] за кулисами. Я вот был недавно в Мариуполе. Пришел во Дворец пионеров, который сделал Санкт-Петербург. Шикарный. А там ребята не просто занимаются — они собирают гуманитарную помощь курским детям, которым сейчас тяжелее, а мариупольские знают… они прошли через такие страдания, они знают, как страдают сейчас куряне <...>. Здесь сегодня на нашем концерте мы не только врагу даем понять, что все его планы не состоятельны. Это праздник нашего духа, силы и нашего единства. Мы обязательно победим», — сказал Малькевич со сцены.



«Ждем, во-первых, мира»



Концерт вели два журналиста — Дмитрий Володин из телеканала «Санкт-Петербург» и Ксения Мисюревич из «Мариуполя 24». Петербуржец рассказал о восстановлении Мариуполя и его вхождении в состав России, а затем спросил женщину: куда движемся дальше? Мариупольчанка ответила: «думаю, ждем, во-первых, мира. Полностью. Абсолютного мира во всей стране».

1 из 11 Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

Со сцены Мисюревич поделилась, что когда началась блокада Мариуполя она была студенткой и жила в общежитии. «Магазины не работают, связи нет, родителей нет. Только постоянные бомбежки. Ты, твои друзья и комендант Виктория Павловна, которая нас спасала. <...> Я вспоминаю, как мы помогали друг другу, как пацаны рубили дрова, как мы все вместе готовили, как мы пели песни у костра, как пели песни под гитару, чтобы не слышать этих звуков взрывов. Пересматривая эти видео, сейчас у меня по большей части позитивные эмоции, потому мы выжили. Значит неспроста», — сказала она.



После 21 часов началось выступление Вадима Самойлова из «Агаты Кристи» и продолжалось практически до десяти часов вечера. Кажется, это был главный музыкант, которого ждал зал. Чувствовалось разница в уровне исполнения с предыдущими музыкантами. Прозвучали: «Я на тебе как на войне», «На ковре-вертолете» и другие. Со сцены Самойлов призвать не быть «просто социальными животными» и находить смысл жизни во взаимовыручке и сострадании.

Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»







«Своих на войне не бросаем. Дай нам бог скорейшей победы и прочного мира», — сказал Вадим Самойлов и исполнил заключительную песню «Никогда».



На «4 с плюсом»

После окончания концерта я заметил у выхода молодого мужчину в орденах и в военной форме, который стоял с девушкой. Подошел и поинтересовался: как ему концерт. Военный ответил: сам концерт на «4 с плюсом», а пришел сюда на «Агату Кристи».



— А как другие группы — «Куба», «Зверобой»?



— Такое не очень слушаю, но в целом неплохо.



— Вы получается в отпуске?



— В очередном отпуске.



— Доброволец или мобилизованный?



— Мобилизованный. Ленинградский полк, тот самый гвардейский.



Слушал и запоминал Федор Данилов, «Фонтанка.ру»