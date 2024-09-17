От официанта до оператора беспилотников. На кого можно выучиться в колледжах Петербурга почти за миллион в год

Фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков Поделиться Поделиться





Чтобы выучиться на юриста, программиста и экономиста, необязательно поступать в вуз. В Петербурге около сотни колледжей, где выпускникам девятых классов предлагают полный набор специальностей: балерина, винодел, бармен, педагог по философии для школьников и даже оператор беспилотника. В чем подвох, куда поступить проще всего и в каких колледжах города учеба стоит 800 тысяч рублей — в тексте «Фонтанки».



В колледж — по квоте для военнослужащих В 2024 году для колледжей Петербурга выделили 27 296 бюджетных мест — это всего на четыре тысячи меньше, чем для вузов. По статистике комитета по образованию, только за этот год выпускники девятых классов подали более 91 тысячи заявлений. К слову, специальности в колледжах города далеко не ограничиваются рабочими профессиями и сферой услуг. В целом перечень образовательных программ схож с университетскими, хотя в техникумах учебный план все же попроще и обычно требует дальнейшего поступления в вуз для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда. Тем не менее, по словам студентов, поступить в университет после колледжа часто бывает проще, чем сдать ЕГЭ, — вступительные сдаешь в вузе и какими-никакими знаниями и навыками для будущей профессии уже успел обзавестись.



Самой популярной программой среди абитуриентов оказался «Графический дизайн» в Академии реставрации и дизайна, где конкурс был более 22 человек на место. Чуть меньше — у медицинских колледжей — свыше 15 человек на место. Итого в медучилища поступили 2 980 человек, что на 18% больше, чем год назад.

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Традиционно высокий конкурс оказался на IT-направлениях — 10 человек на место, строительстве — 8,7 человек и, внезапно, на картографии — 7 человек. Безусловно, конкурс в колледжах все еще не идет ни в какое сравнение с ожесточенностью поступления в петербургские университеты. Более того, в колледжах разрыв между количеством бюджетных и платных мест не такой существенный, так что в среднем каждый второй студент учится бесплатно. Тем не менее и со сравнительно простыми условиями поступления спросом пользуются льготы, по которым на бюджет проходят почти автоматически. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по образованию, в этом году в колледжи Петербурга более 920 абитуриентов поступили по квоте для военнослужащих и их детей.



Весь бюджет — учителям Всего в Петербурге больше 100 колледжей, если считать заведения при университетах и программы СПО. Места на них распределяются так же, как и для вузов — «Фонтанка» уже подробно рассказывала о контрольных цифрах приема на 2024 год. Причем число квот растет ежегодно — даже если рассматривать только учреждения, подведомственные комитету по образованию, а их в городе абсолютное большинство — сразу 36 учреждений.



Однако не все техникумы собрались под крылом одного ведомства. Больше 2,5 тысяч мест ушло комитету по здравоохранению — медицинским колледжам, где готовят будущих медсестер и средний медицинский персонал. Еще 7 колледжей города работают под крылом комитета по культуре. Среди них, например, музыкальные училища им. М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова, художественное училище им. Н.К. Рериха и Академия танца Бориса Эйфмана. 4 — при комитете по физической культуре и спорту.

«Свой» колледж есть даже у комитета по социальной политике — техникум для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр», для которого выделили 165 бюджетных мест. Там можно получить корочку по направлениям «Коммерция», «Экономика», «Декоративно-прикладное искусство» и «Лабораторная диагностика».

Больше всего бюджетных мест оказалось в Пед. колледже № 1 им. Н.А. Некрасова, где для бюджетников выделили 1,5 тысячи мест. Больше тысячи — в Морской тех. академии им. адмирала Д.Н. Сенявина, немногим меньше — в Колледже автоматизации производственных процессов и прикладных информационных систем. В топ-5 также попали Колледж метростроя и Обуховское училище № 4.

«Фонтанка» отобрала не только колледжи, но и отдельные специальности, на которых места исчисляются сотнями. Самой востребованной оказалась профессия учителя начальных классов — на эту программу в колледже им. Некрасова выделили 450 мест. Еще 200–300 мест досталось медсестрам сразу в нескольких медицинских колледжах, 325 — на программе «Дошкольное образование» во все том же педагогическом. Почти так же просто получить заветный бюджет, если идти в гостиничное дело или в индустрию красоты. Из других доступных направлений по городу — мастер по ремонту автомобилей и спасатель.

Почти университет Отдельным спросом пользуются колледжи и программы среднего специального образования при университетах. Таких в Петербурге «Фонтанка» насчитала 22: от колледжа СПбГУ до Русской христианской гуманитарной академии (РХГА). В последней цены на учебу сравнимы с вузовскими: одна из самых дорогих программ — «Педагогика дополнительного образования детей в области туристско-краеведческой деятельности с использованием иностранного (японского) языка». Она обойдется родительскому кошельку в 299 тысяч рублей. Готовят в Академии также учителей начальных классов и, что любопытно, педагогов дополнительного образования «с основами знаний по философским дисциплинам». Чтобы преподавать школьникам философию, нужно будет заплатить 179 тысяч в год. К слову, такое образование пользуется спросом: в 2024 году в Академию на платку поступили 102 выпускника 9-го класса и 52 — 11-го.



Чуть дешевле образование в колледже при СПбГЭУ — в среднем 174 тысячи. Там учат экономистов, бухгалтеров, специалистов в сфере туризма и технологов. Но есть в колледже и уникальное для города направление — «Технология производства солода, продукции бродильных производств и виноделия». Правда, у абитуриентов виноделие почему-то не пользуется спросом: из 25 платных мест в 2024 году заняли только 8.

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На программах СПО в РАНХиГСе готовят специалистов по индивидуальному изготовлению протезов, бухгалтеров и юристов — за 170,5 тысячи в среднем. Охотно поступают и на СПО в ВОЕНМЕХ и за 165 тысяч в год, тем более что на бюджете мест всего 30.



У старейшего СПбГУ для выпускников девятых классов сразу два учреждения: медицинский институт, где готовят медсестер, и колледж физической культуры — для физруков, куда в этом году зачислили 296 человек. При этом медколледж таким потоком поступающих похвастаться не может — всего 47 человек. Но и выучиться на медсестру дороже, чем на физрука — 172,2 тысячи против 139,8 тысячи рублей.

Меньше 110 тысяч за учебу просят всего в четырех техникумах при вузах — в колледже СПбГЛТУ им. Кирова, с моряков в СПбГМТУ и с аграриев — в СПбГАУ. В последнем можно выучиться и на юриста, и на ветеринара, и на растениевода, и на тракториста. Рекордно низкие цены на учебу в колледже при Национальном открытом институте, где готовят логистов и бухгалтеров.

Почти миллион рублей за колледж Начнем с того, что в 27 колледжах в принципе нет платных мест: среди них Промышленно-технологический колледж имени Н.И. Путилова, Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище, Хоровое училище имени М.И. Глинки, Ижорский колледж, Академия танца Бориса Эйфмана, Колледж кулинарного мастерства и Академия индустрии красоты «ЛОКОН».



Есть в Петербурге и такие колледжи, которые язык не повернется назвать ПТУ — и в силу статуса, и из-за цен на обучения. Самое дорогое образование — в творческих академиях и училищах, где, как правило, хватает бюджетных мест, а если таланта и везения совсем чуть-чуть недостает, то поступить можно за скромные полмиллиона и более в год. Более того, специальности, связанные с культурой и искусством, пользуются в академиях особенным спросом, потому что в вузах Петербурга для тех же танцоров или музыкантов сумасшедший конкурс.

Так что и ценам в таких учреждениях могут позавидовать и вузы. Самая дорогая учеба — в Музыкальном училище имени Н.А. Римского-Корсакова. Музыкантам, играющим на ударных или на духовых инструментах, заплатить придется 795 699 рублей за год учебы, будущим дирижерам — все 800 тысяч. Самый демократичный по цене вариант — «Теория музыки» за 781 104 рубля за курс.

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Серьезный ценник и в Академии балета имени А.Я. Вагановой — 440 тысяч в год на СПО. В Музыкальном училище имени М.П. Мусоргского берут в среднем 350 тысяч, в Художественном имени Н.К. Рериха — 280 тысяч. Среди творческих училищ затесался и Первый Санкт-Петербургский зуботехнический колледж — на зубного техника выучат за полмиллиона в год. И это при том, что в вузах Петербурга на стоматологическом факультете учеба стоит 325–330 тысяч в год.



Вузовские цены на образование и в Охтинском колледже, где парикмахеров, закройщиков, сварщиков, работников мебельного производства, портных, а теперь и программистов готовят в среднем за 235 тысяч рублей.



Тем не менее в большинстве техникумов учиться все-таки сильно дешевле, чем в вузах. Средняя цена по городу — 130–170 тысяч рублей. За эти деньги можно выучиться на акушера, экономиста, программиста, технолога, инженера, строителя и даже на специалиста по беспилотникам — на «Эксплуатацию беспилотных авиационных систем» можно поступить в Пожарно-спасательный колледж. Правда, речь идет не о программировании и инженерии, а об операторах. На сайте колледжа сказано, что выпускники смогут заниматься мониторингом сельскохозяйственных угодий, участвовать в поисковых операциях, помогать создавать топографические карты, работать в кинематографе и рекламе, ну и пригодиться на военной службе — в качестве оператора.

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При этом можно найти и куда более бюджетные варианты, если балл аттестата скромный, образование очень уж нужно, а сотни тысяч найти проблематично. Менее чем за 120 тысяч рублей в год в среднем учат в десяти колледжах Петербурга: от Академии милиции до Медицинского техникума. Самые низкие цены — в Колледже банковского дела и информационных систем и Колледже туризма и гостиничного сервиса. В последнем можно получить корочку повара, кондитера, геодезиста, официанта и даже бармена — за 67 тысяч. Правда, за учебу на модном IT-направлении все же придется отдать 176 тысяч рублей в год.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

