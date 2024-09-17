В Купчино иностранца заподозрили в покушении на жену. Её нашли под окнами с множественными переломами

Женщину, которая явно нуждалась в помощи, прохожие увидели на улице Турку, 20, накануне около шести часов вечера и вызвали экстренные службы, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 сентября. Приехавшая на место бригада медиков увезла в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе 34-летнюю гражданку Таджикистана, состояние которой было тяжёлым.

Врачи спасают жительницу Фрунзенского района Петербурга, доставленную с тяжёлыми травмами после ссоры с мужем. Она рассказала, что стала жертвой домашнего насилия.

Полицейские тем временем поднялись в квартиру на втором этаже. Женщина смогла рассказать, что упала именно оттуда, а руку к этому якобы приложил муж.

28-летнего уроженца Таджикистана, приехавшего на заработки и не обременившего себя постановкой на учёт, задержали на месте. В отделе он получил протокол за нарушение миграционного законодательства. В ближайшей перспективе — возбуждение уголовного дела.