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Происшествия В двух регионах сбиты 16 беспилотников

В двух регионах сбиты 16 беспилотников

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Ночь 17 сентября выдалась относительно спокойной: атаки беспилотников отражали только в двух приграничных регионах, отчитывается Минобороны.

Дежурные силы ПВО уничтожили 15 БПЛА самолетного типа над Брянской областью и один над Курской.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в середине ночи сообщал об отражении атаки. «Пострадавших и разрушений нет», — указал он.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов информировал только о ракетной опасности.

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