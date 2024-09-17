В двух регионах сбиты 16 беспилотников

Ночь 17 сентября выдалась относительно спокойной: атаки беспилотников отражали только в двух приграничных регионах, отчитывается Минобороны.

Дежурные силы ПВО уничтожили 15 БПЛА самолетного типа над Брянской областью и один над Курской.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в середине ночи сообщал об отражении атаки. «Пострадавших и разрушений нет», — указал он.



Губернатор Курской области Алексей Смирнов информировал только о ракетной опасности.