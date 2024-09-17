В Петербурге задержанная с наркотиками пара не могла определиться, где чьё

Полиция Петербурга несколько дней назад заслушала показания мужчины и женщины, задержанным с наркотиками на кармане. В начале оба заявили, что забирали закладку вместе, потом - порознь, а после и вовсе, что партнер о запрещенных веществах ничего не знал. Как стало известно «Фонтанке» 16 сентября, один из задержанных прогуливался по Муринскому парку, вычисляя координаты оставленной ему закладки. Уже на допросе выяснилось, что мужчина забыл взять телефон, поэтому попросил помощи у прохожего. На телефон незнакомца пришли координаты, по которым задержанный и нашел сверток с мефедроном.

С наркотиком на кармане он встретился со «знакомой» и вместе с ней направился в сторону Северного проспекта, но по пути их остановили сотрудники полиции. Они попросили пару предъявить документы, а заодно спросили, нет ли у них при себе чего-то незаконного. Мужчина раскололся сразу и признался в наличии мефедрона и марихуаны.

В отделе полиции мужчина настаивал, что встретил «знакомую» уже после того, как нашел закладку и девушка о его увлечениях не знала. Хотя до этого он утверждал, что наркотики они приобрели вместе. Путаницу в показаниях он объяснил испугом от общения с представителями закона.