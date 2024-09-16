«От всей души города народу Мексики». Кто и зачем раскрасил Троицкий мост в цвета мексиканского флага

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Мексика 16 сентября отмечает День независимости. К празднованиям присоединился Петербург: в честь этого события минувшей ночью Троицкий мост был расцвечен в цвета флага этой страны. О том, зачем это было сделано, что объединяет Россию и Мексику и как страны собираются развивать торговлю и туризм, «Фонтанке» рассказал почетный консул Мексиканских Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге Андрей Кузнецов.

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

— Многие петербуржцы обратили внимание на подсветку Троицкого моста в цветах флага Мексики. Как это удалось организовать?



— Большое спасибо Александру Дмитриевичу Беглову и администрации города за всестороннюю поддержку данной инициативы. Официально обратился господин Эдуардо (Эдуардо Вильегас Мехиас — посол Мексики в Российской Федерации. — Прим. ред.) на бланке посольства. Администрация города постаралась содействовать.



— Все-таки не каждый день мосты Петербурга меняют подсветку в честь национальных праздников других государств. Неужели это так просто сделать?



— Я в должности с января 2024 года, поэтому стараемся, чтобы было не как у остальных [стран].



1 из 5 Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

— То есть это жест доброй воли со стороны города, не какая-то платная услуга?



— Нет, конечно, не потратили ни копейки, это от всей души города народу Мексики. Так что никаких платных услуг не было. Обращение на бланке посольства на имя Александра Дмитриевича Беглова было несколько месяцев назад. Соответственно, администрация [Петербурга] включилась и отреагировала.



Мексика отмечает День независимости 16 сентября. В 1810 году в ночь с 15 на 16 сентября священник Мигель Идальго-и-Костилья начал восстание против испанской власти в селении Долорес, которое теперь стало городом Долорес-Идальго в штате Гуанахуато. Флаг Мексики представляет собой три вертикальные полосы зеленого, белого и красного цветов с изображением герба страны в центре белой. По одной из общепринятых версий, зеленый цвет символизирует надежду, белый — чистоту, а красный — кровь, которая была пролита за независимость.

— Почему именно в Петербурге, а например, не в Москве решили что-то подсветить? У нашего города какие-то особые отношения с Мексикой?



— Петербург — это крупнейший порт на Северо-Западе нашей страны, [город] через океан смотрит на мексиканский народ. Здесь есть и экономическая, и культурная, и туристическая связь. Наших туристов в Мексике достаточно большое количество. А Мексика — крупнейшая испаноговорящая экономика мира на текущий момент. Мы как культурная столица отношения развиваем.



— Вы как почетный консул отвечаете именно за Петербург?



— Да, мой регион это Санкт-Петербург, Ленинградская область, поэтому за рамки своего региона пока не смотрим, там все-таки вотчина посольства. В пятницу, 13 сентября, в Москве было замечательное мероприятие на территории посольства, также праздновали День независимости Мексики, было очень ярко и интересно. Сегодня маленькое мероприятие в Петербурге для мексиканских жителей города.



— А много мексиканцев в Петербурге живет?



— Около 100 человек, насколько я знаю. В основном это студенты либо бывшие студенты, которые остались в нашем городе. Там достаточно дружная община, у нас есть свой чат, народ общается.



— А как вы стали членом мексиканского комьюнити и почетным консулом? Как я понимаю, основная ваша сфера деятельности связана с логистическим бизнесом. Должность почетного консула какие-то преимущества дает?



— Мне она лично, наверное, ничего не дает, это больше общественная нагрузка. В странах Латинской Америки я много где был и достаточно много [времени] провел в командировках, в том числе и в Мексике. С Мексикой и у нашей компании, и у других рабочие отношения. То есть у нас там и офис есть, и постоянно идут экономические связи. Теперь привносим дополнительные культурные [связи] к экономическим.



Андрей Кузнецов стал первым почетным консулом Мексики в России за всю историю российско-мексиканских отношений. Также он является генеральным директором компании «Кистоун Лоджистикс», которая специализируется на контейнерных перевозках и терминальной обработке грузов (оборот в 2023 году — 15 млрд рублей). Андрею Кузнецову принадлежит доля в компании «Карготехсервис», которая специализируется на производстве и сборке контейнеров



— То есть почетное консульство — больше личная инициатива, чем бизнесовая?



— Да. Господин Эдуардо стал послом в ноябре 2022 года, и ему руководством страны была поставлена задача расширять отношения с Россией. Я знаком с послом, он сделал мне предложение. Я подумал, что времени у меня достаточно, чтобы проявлять подобные инициативы на общественных началах, и дал добро. Это было в феврале 2023 года, в январе 2024-го я вступил в должность.



— Если посмотреть на торговый баланс отношений России и Мексики, то мы увидим сильный перевес в сторону России — мы отправляем в 10 раз больше, чем получаем.



— Россия поставляет в Мексику в основном удобрения и нефтепродукты. Мы — экспортная держава, подставляем то, что востребовано.



Согласно статистике ООН, Россия ввезла в Мексику за первое полугодие 2024 года продукцию на 968 млн долларов США, что на 10% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Основной объем пришелся на поставки с кодом 9999, к которому относятся товары, которые не попали в другие категории. Скорее всего, речь идет о металлургических полуфабрикатах. Ранее, комментируя статистику за 2023 год, в посольстве Мексики в РФ отмечали, что в основном латиноамериканская республика закупает в нашей стране полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (35,3% от общего объема), минеральные или химические удобрения, содержащие азот или элементы удобрения (28,1%), пшеницу (14,7%) и необработанный алюминий (6,5%). За первое полугодие 2024 года Мексика поставила России товары всего на 8 млн долларов, что на 28% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Главные мексиканские продукты на российском рынке — перец, неденатурированный этиловый спирт (вероятно, текила или полуфабрикат для ее производства), шины и приспособления для переломов, слуховые аппараты и протезы, кофе, нуклеиновая кислота, свежие фрукты и орехи. До 2022 года заметную долю в мексиканском импорте в Россию составляли компьютеры и прочее оборудование и автомобили.

— Ранее сообщалось, что мексиканская нефтегазовая компания Pemex рассчитывает в 2024 году запустить импорт российских нефтепродуктов.



— Да, на разных уровнях идут переговоры. Сейчас в Мексике будет меняться администрация, с 1 октября вступает новый президент в должность (Клаудия Шейнбаум стала первой женщиной, избранной на пост президента Мексики. — Прим. ред.), будет новый кабинет. Я думаю, что эти переговоры продолжатся.



— Что нам может поставить Мексика?



— Много чего может поставить, но есть ряд ограничений, которые наши недружественные партнеры пытаются выставить. Поэтому посмотрим. О некоторых вещах мы, к сожалению, открыто говорить не можем, но сфера — это технологическое оборудование. Мексика — крупный сборщик и производитель оборудования, например, крупнейший в Америке производитель автомобилей. Там много чего есть. 130 миллионов населения — это достаточно большая экономика.



— То есть в теории на нашем рынке могут появиться мексиканские автомобили?



— В глубокой теории. Пока китайские автомобили вне конкуренции на нашем рынке.



— Возможно, многие петербуржцы благодаря подсветке Троицкого моста впервые узнали про Мексиканский день независимости и про историю ее обретения. А что мексиканцы знают про Петербург?



— Петербург — это родина господина Кнорозова, который дал расшифровку алфавита майя (Юрий Валентинович Кнорозов — советский и российский историк, этнограф, лингвист, основатель советской школы майянистики. — Прим. ред.). Мексиканцы очень сильно чтят этого ученого. Для петербуржцев Мексика — возможность прикоснуться к мировой культуре. Хотя есть сложности с логистикой, очень многие жители нашего города, Москвы и других регионов ездят в Мексику не только на пляжах Канкуна или Тулума позагорать, но и достаточно много времени проводят в других интересных местах, потому что культура в Мексике достаточно богатая, она появилась еще до открытия Колумба.

— С туризмом у нас обратный перекос. Мы в Мексику едем, а вот мексиканцы в Петербург — нет.



— Около ста тысяч россиян в прошлом году побывали в Мексике. Наоборот, наверное, в сто раз меньше. Был один огромный всплеск, когда у нас был чемпионат мира по футболу в 2018 году, тогда было безумное количество мексиканцев. Сейчас из-за логистических сложностей поменьше, но будем ситуацию менять.

