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Город Зеленый, белый, красный. Троицкий мост получил подсветку в цветах мексиканского флага

Зеленый, белый, красный. Троицкий мост получил подсветку в цветах мексиканского флага

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6 комментариев

Вечером 15 сентября Троицкий мост получил необычную подсветку — в честь Дня независимости Мексики он окрасился в цвета мексиканского флага, передает корреспондент «Фонтанки».

Ранее сообщалось, что об этом правительство Петербурга попросил посол Мексиканских Соединенных Штатов Эдуардо Вильегас Мехиас. Динамическую подсветку включили в 19:45, она будет работать до 6 часов утра 16 сентября.

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Мексика отмечает День независимости 16 сентября. В 1810 году в ночь с 15 на 16 сентября священник Мигель Идальго-и-Костилья начал восстание против испанской власти в селении Долорес, которое теперь стало гордом Долорес-Идальго в штате Гуанахуато.

Флаг Мексики представляет собой три вертикальные полосы зеленого, белого и красного цветов с изображением герба страны в центре белой. По одной из общепринятых версий, зеленый цвет символизирует надежду, белый — чистоту, а красный — кровь, которая была пролита за независимость.

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Комментарии
6
Coulthard
15 сентября 2024, 22:06
День независимости Мексики. Отмечаем в Питере. Дурдом.
VKuser6922942
15 сентября 2024, 22:36
Счас "евразийские" дамы на форум понаедут- так будут флаги пакистанов с бангдадешами. Хорошо хоть что Йемен с Сомали пока не в Евразии!
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