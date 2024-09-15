Зеленый, белый, красный. Троицкий мост получил подсветку в цветах мексиканского флага

Ранее сообщалось, что об этом правительство Петербурга попросил посол Мексиканских Соединенных Штатов Эдуардо Вильегас Мехиас. Динамическую подсветку включили в 19:45, она будет работать до 6 часов утра 16 сентября.

Мексика отмечает День независимости 16 сентября. В 1810 году в ночь с 15 на 16 сентября священник Мигель Идальго-и-Костилья начал восстание против испанской власти в селении Долорес, которое теперь стало гордом Долорес-Идальго в штате Гуанахуато.

Флаг Мексики представляет собой три вертикальные полосы зеленого, белого и красного цветов с изображением герба страны в центре белой. По одной из общепринятых версий, зеленый цвет символизирует надежду, белый — чистоту, а красный — кровь, которая была пролита за независимость.

