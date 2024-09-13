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Город Троицкий мост в Петербурге раскрасят в мексиканские цвета

Троицкий мост в Петербурге раскрасят в мексиканские цвета

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6 комментариев

Троицкий мост в ночь на 16 сентября раскрасят в цвета мексиканского флага. Так правительство Петербурга откликнулось на просьбу посла Мексиканских Соединенных Штатов Эдуардо Вильегаса Мехиаса украсить один из городских объектов в честь Дня независимости Мексики.

Динамическая подсветка в зеленом, белом и красном цветах заработает на Троицком мосту в 19:45 15 сентября, рассказали 13 сентября в пресс-службе комитета по внешним связям Петербурга. Цветами мексиканского флага переправа будет подсвечена до 6 часов утра 16 сентября.

Мексика отмечает День независимости 16 сентября. В 1810 году в ночь с 15 на 16 сентября священник Мигель Идальго-и-Костилья начал восстание против испанской власти в селении Долорес, которое теперь стало гордом Долорес-Идальго в штате Гуанахуато. «Под звон колоколов жители селения собрались у приходской церкви и услышали призыв Мигеля Идальго к началу восстания, который вошел в историю Мексики как "Клич Долорес". Это событие стало отправной точкой борьбы мексиканского народа за свою независимость», — говорится в сообщении комитета.

Флаг Мексики представляет собой три вертикальные полосы зеленого, белого и красного цветов с изображением герба страны в центре белой. По одной из общепринятых версий, зеленый цвет символизирует надежду, белый — чистоту, а красный — кровь, которая была пролита за независимость.

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Комментарии
6
tochilshik
13 сентября 2024, 19:22
так вроде цвета итальянского флага.
В д. Гадюкино - дожди.
13 сентября 2024, 18:45
Очередный друзья - бомжи и бандиты
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