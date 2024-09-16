«В управлении больше не воняет». После публикации «Фонтанки» убрали часть зловонной кучи недалеко от здания ГАИ

На территории рядом с Управлением Госавтоинспекции на улице Профессора Попова в Петербурге убрали часть зловонной кучи мусора, на которую в конце прошлой недели жаловались полицейские. Оставшиеся отходы засыпали песком.
Один из правоохранителей, проходящих службу в Управлении Госавтоинспекции, сообщил «Фонтанке» 16 сентября, что в здании ведомства больше не стоит удушающий и зловонный запах. «В управе больше не воняет. Спасибо большое за помощь», — сказал сотрудник ГАИ.
Наш корреспондент снова побывал на месте. По его словам, на свалке в городском АО «Садово-парковое предприятие "Центральное" появились новые черные пакеты с мусором, которые выглядывают из-под песка. Дурной аромат действительно стал менее навязчивым, но убрана лишь небольшая часть отходов.
На смрад сотрудники правоохранительных органов пожаловались 13 сентября. «Кондиционеров нет, дышать как-то хочется, поэтому приходится открывать окна, и уже неделю запах фекалий все управление вдыхает», — рассказал офицер. Местом, откуда шел аромат, оказалась свалка в СПП «Центральное».
В комитете по благоустройству Петербурга заявляли, что на территории базы складировали скошенную траву и она имеет свойство неприятно пахнуть под воздействием жары.