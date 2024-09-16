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    «В управлении больше не воняет». После публикации «Фонтанки» убрали часть зловонной кучи недалеко от здания ГАИ

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    На территории рядом с Управлением Госавтоинспекции на улице Профессора Попова в Петербурге убрали часть зловонной кучи мусора, на которую в конце прошлой недели жаловались полицейские. Оставшиеся отходы засыпали песком.

    Один из правоохранителей, проходящих службу в Управлении Госавтоинспекции, сообщил «Фонтанке» 16 сентября, что в здании ведомства больше не стоит удушающий и зловонный запах. «В управе больше не воняет. Спасибо большое за помощь», — сказал сотрудник ГАИ.

    Наш корреспондент снова побывал на месте. По его словам, на свалке в городском АО «Садово-парковое предприятие "Центральное" появились новые черные пакеты с мусором, которые выглядывают из-под песка. Дурной аромат действительно стал менее навязчивым, но убрана лишь небольшая часть отходов.

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    На смрад сотрудники правоохранительных органов пожаловались 13 сентября. «Кондиционеров нет, дышать как-то хочется, поэтому приходится открывать окна, и уже неделю запах фекалий все управление вдыхает», — рассказал офицер. Местом, откуда шел аромат, оказалась свалка в СПП «Центральное».

    В комитете по благоустройству Петербурга заявляли, что на территории базы складировали скошенную траву и она имеет свойство неприятно пахнуть под воздействием жары.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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