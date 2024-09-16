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    Смольный определил, кто и когда спроектирует выделенки на Комендантском и Коломяжском

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    Комитет по транспорту подвел итоги конкурса на проектирование выделенных полос общественного транспорта в Приморском районе Петербурга. Работы должны будут завершить к концу первого месяца лета.

    Контракт на проектирование выделенных полос на Комендантском и Коломяжском проспектах заключен с ООО «Зебра Северо-Запад», сообщает 16 сентября пресс-служба ведомства. По нему, проект должны будут подготовить к концу июня 2025 года. На Комендантском выделенка протянется от Арцеуловской аллеи до Комендантской площади, на Коломяжском — от Парашютной до Аэродромной улицы.

    Проектирование пройдет в два этапа. В 2024 году участки обследуют с точки зрения интенсивности транспортных и пешеходных потоков, разработают схемы размещения технических средств организации движения и организации коридоров приоритетного движения для общественного транспорта. В 2025 году уже сделают документацию, согласуют схему организации движения, а также подсчитают сметную стоимость как самой организации выделенок, так и параллельного строительства либо модернизации светофоров.

    В проект выделенной полосы на Комендантском проспекте, например, входит модернизация светофоров на перекрестке Комендантского с улицей Шаврова, а также возле домов 16 и 24. А на Коломяжском планируется модернизировать светофоры на пересечении с проспектом Королева и у дома 19 по Коломяжскому, а также установить новые на перекрестке с улицей Марка Галлая.

    Организация приоритетного движения для общественного транспорта позволит ускорить движение 30 маршрутов: автобусов № 9, 38, 45, 76, 79, 85, 122, 127, 127 (М), 134, 134А, 135, 170, 171, 172, 184, 202, 221, 223, 227, 235, 237, 267, 279 м 293 и троллейбусов № 2, 23, 25, 40 и 50. Работы ведутся в рамках утвержденной в прошлом году Программы приоритетного проезда общественного транспорта на период 2024–2026 годов.

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    ПетербургВыделенная полосаОбщественный транспорт
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