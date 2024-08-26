Смольный ищет подрядчиков для проектирования выделенки на Комендантском и Коломяжском проспектах

В Смольном объявили аукционы по поиску подрядчиков, которые разработают проекты выделенных полос для общественного транспорта на Комендантском и Коломяжском проспектах. Как пишет пресс-служба комтранса 26 августа, их появление ускорит 30 маршрутов.



На Комендантском проспекте выделенная полоса протянется от Арцеуловской аллеи до Комендантской площади. Кроме того, по проекту предстоит обновить три светофора.



На Коломяжском проспекте полоса появится на участке от Парашютной до Аэродромной улицы. Там же обновят два светофора и поставят новый на пересечении Коломяжского проспекта с улицей Марка Галлая.

