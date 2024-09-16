Столетие «Динамо» перекроет улицы на Петроградской стороне

Мероприятие к 100-летию Петербургской и Ленинградской областной организации «Динамо» потеснит водителей на Петроградской стороне и Крестовском острове 19 сентября. Об ограничениях и перекрытиях 16 сентября предупреждает комитет по транспорту.
С полуночи и до 13:00 19 сентября на Кронверкском проспекте от Кронверкской набережной до Съезжинской улицы, Съезжинской от Кронверкского до Большого проспекта П.С., улице Красного Курсанта от Большого проспекта П.С. до Новоладожской улицы, Новоладожской от улицы Красного Курсанта до Пионерской улицы и Спортивной улице от Лазаревского моста до Крестовского проспекта будет запрещено парковаться.
В половине двенадцатого дня дороги начнут перекрывать. Транспорт будут останавливать не более, чем на 30 минут в течение часа.
С 11:30 до 12:00 запланированы перекрытия на:
- Кронверкской набережной от Кронверкского моста до проспекта Добролюбова;
- Кронверкском проспекте от Кронверкской набережной до Съезжинской улицы;
- Съезжинской улице от Кронверкского проспекта до Большого проспекта П.С.;
С 11:30 до 13:00 будут закрывать движение на:
- улице Красного Курсанта от Большого проспекта П.С. до Новоладожской улицы;
- Новоладожской улице от Пионерской улицы до Ждановской набережной;
- Пионерской улице от Новоладожской улицы до Лазаревского моста;
- перекрестке набережной Адмирала Лазарева с Пионерской улицей;
- Спортивной улице от Лазаревского моста до Крестовского проспекта.