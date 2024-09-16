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Происшествия Гибель школьника на побережье Финского залива стала уголовным делом. Эксперты выясняют, что было в его термокружке

Гибель школьника на побережье Финского залива стала уголовным делом. Эксперты выясняют, что было в его термокружке

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1 комментарий

Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до суицида после гибели десятиклассника на территории природного памятника «Комаровский берег» в Курортном районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 16 сентября.

Тело школьника из Зеленогорска нашли на побережье Финского залива накануне немногим позже полудня. Следов насилия на нём не было. Рядом обнаружили упаковку с кристаллическим порошком, который не является наркотиком, и термокружку. В ней также замечены следы порошка. Кроме этого, изъят мобильный телефон.

Точную причину смерти десятиклассника устанавливают судмедэксперты. Подросток воспитывался в полной семье, на учётах не состоял.

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Комментарии
1
mrA
16 сентября 2024, 16:47
колдрекс?
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