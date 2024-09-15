На «Комаровском берегу» в Зеленогорске нашли труп десятиклассника

Мертвого школьника нашли жители Зеленогорска на побережье Финского залива днем 15 сентября. Соседи вышли на прогулку по «Комаровскому берегу» и наткнулись на труп. Они сразу же позвонили в полицию и сообщили об этом.



На место приехали врачи скорой медицинской помощи, а также сотрудники ГУ МВД и СК. В лесу действительно лежало тело. Погибшим оказался учащийся 10 класса из Зеленогорска.

На учетах юноша никогда не состоял. По предварительным данным, подросток совершил суицид. Тело направлено в морг, проводится проверка.