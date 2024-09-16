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    У стрелки Васильевского острова ловили беспилотник. Говорят, безобидный

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    Утром 16 сентября в Василеостровском районе Петербурга жестко приземлился беспилотник. По данным Telegram-канала AVIAINCIDENT, устройство якобы рухнуло с четырех метров. «Органы ФСБ, МВД и ПВО оповещены. Сигнал «Режим» не объявлялся», — говорится в сообщении.

    Как стало известно нашему изданию, летательный аппарат упал в районе стрелки Васильевского острова в 7:13 утра. По предварительным данным, полет выполнялся во время съемок документального фильма под руководством индивидуального предпринимателя, имеющего соответствующее разрешение. Неполадки произошли во время запуска, оператор потерял связь с устройством. Без управления беспилотник упал на асфальт. Обошлось без разрушений и пострадавших.

    Сам организатор полета в беседе с «Фонтанкой» сообщил, что информация о падении беспилотника неверна: «Он просто не взлетел. Даже на метр». Уточнять, что снимали, предприниматель не стал. Добавил лишь: «Документальное кино, обычная работа».

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