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    Экс-футболист «Зенита» Сергеев: не знаю, почему Семак не видел меня в составе

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    Бывший нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Иван Сергеев, перешедший в «Крылья Советов», рассказал, что не общался с Сергеем Семаком по поводу своего игрового времени. Об этом он заявил 16 сентября в интервью сайту Sport24.

    «Если честно, не знаю, почему Сергей Богданович не видел меня в составе. На тренировках я работал с полной самоотдачей, никогда не жаловался. Но такова футбольная жизнь. Сейчас я вернулся в Самару и рад этому», — отметил он.

    Также он добавил, что поговорил лично с Семаком только после того, как было принято решение о его переходе в «Крылья Советов». Сергеев подчеркнул, что разговор между ними получился теплым.

    Сергеев перешел в «Зенит» как раз из «Крыльев Советов» в январе 2022 года за 180 млн рублей. В составе петербургской команды Иван провел 93 матча, в которых забил 30 мячей и сделал 12 результативные передачи. Также он стал трехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и три Суперкубка страны.

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