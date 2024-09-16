Экс-футболист «Зенита» Сергеев: не знаю, почему Семак не видел меня в составе

Бывший нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Иван Сергеев, перешедший в «Крылья Советов», рассказал, что не общался с Сергеем Семаком по поводу своего игрового времени. Об этом он заявил 16 сентября в интервью сайту Sport24.

«Если честно, не знаю, почему Сергей Богданович не видел меня в составе. На тренировках я работал с полной самоотдачей, никогда не жаловался. Но такова футбольная жизнь. Сейчас я вернулся в Самару и рад этому», — отметил он.

Также он добавил, что поговорил лично с Семаком только после того, как было принято решение о его переходе в «Крылья Советов». Сергеев подчеркнул, что разговор между ними получился теплым.