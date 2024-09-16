Один пострадавший, один подозреваемый: что известно о взрыве в немецком Кёльне к этому часу

Один человек получил ранения в результате взрыва на улице Гогенцоллернринг между площадью Рудольфплатц и улицей Эренштрассе в немецком Кёльне. Об этом днем 16 сентября сообщила полиция.
Пострадавший — мужчина 53 лет, его ранения характеризуются как легкие. При этом здание, на входе в которое взорвалась оставленная сумка с взрывным устройством, получило значительные повреждения окон и дверей.
Полиция также распространила приметы мужчины, которого считают причастным к взрыву: он был одет в бело-синюю куртку, темные брюки и темные кроссовки и сбежал с места происшествия в сторону Фризенплац.
Других подробностей не приводится.
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