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Происшествия Один пострадавший, один подозреваемый: что известно о взрыве в немецком Кёльне к этому часу

Один пострадавший, один подозреваемый: что известно о взрыве в немецком Кёльне к этому часу

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3 комментария

Один человек получил ранения в результате взрыва на улице Гогенцоллернринг между площадью Рудольфплатц и улицей Эренштрассе в немецком Кёльне. Об этом днем 16 сентября сообщила полиция.

Пострадавший — мужчина 53 лет, его ранения характеризуются как легкие. При этом здание, на входе в которое взорвалась оставленная сумка с взрывным устройством, получило значительные повреждения окон и дверей.

Полиция также распространила приметы мужчины, которого считают причастным к взрыву: он был одет в бело-синюю куртку, темные брюки и темные кроссовки и сбежал с места происшествия в сторону Фризенплац.

Других подробностей не приводится.

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Комментарии
3
Hans-Christian
16 сентября 2024, 15:06
"Полиция также распространила приметы мужчины, которого считают причастным к взрыву: он был одет в бело-синюю куртку, темные брюки и темные кроссовки и сбежал с места происшествия в сторону Фризенплац." Тритоша77?
Cashmare
16 сентября 2024, 14:24
прочитал первый абзац, сломал глаза, дальше читать не стал. всё-таки хороший язык - немецкий, ругательно-дьяволовызывательный
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