Bild: В Кельне прогремел сильный взрыв

Взрыв прогремел в центре немецкого города Кельн 16 сентября. На месте происшествия работают сотрудники полиции, сообщает Bild .

ЧП случилось в ночном клубе на улице Гогенцоллернринг, между площадью Рудольфплатц и станцией метро «Фризенплац». Разрушен вход в ресторан. Потенциально опасная территория перекрыта.

