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Происшествия Bild: В Кельне прогремел сильный взрыв

Bild: В Кельне прогремел сильный взрыв

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Взрыв прогремел в центре немецкого города Кельн 16 сентября. На месте происшествия работают сотрудники полиции, сообщает Bild.

ЧП случилось в ночном клубе на улице Гогенцоллернринг, между площадью Рудольфплатц и станцией метро «Фризенплац». Разрушен вход в ресторан. Потенциально опасная территория перекрыта.

Сотрудники правоохранительных органов призывают не приближаться к месту ЧП. Подробности выясняются.

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