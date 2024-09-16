Bild: В Кельне прогремел сильный взрыв

Взрыв прогремел в центре немецкого города Кельн 16 сентября. На месте происшествия работают сотрудники полиции, сообщает Bild.
ЧП случилось в ночном клубе на улице Гогенцоллернринг, между площадью Рудольфплатц и станцией метро «Фризенплац». Разрушен вход в ресторан. Потенциально опасная территория перекрыта.
Сотрудники правоохранительных органов призывают не приближаться к месту ЧП. Подробности выясняются.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.