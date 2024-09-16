«Были необходимые поручения на этот счет». Песков прокомментировал видеообращение «Эрнеста» и «Гудвина»

В Министерстве обороны РФ предприняли определенные действия по ситуации, касающейся видеообращения погибших на СВО военнослужащих с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Об этом в понедельник, 16 сентября , заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.



Журналистка спросила у Пескова, видели ли в Кремле эту видеозапись и доложили ли президенту об этой ситуации. На что пресс-секретарь ответил, что эта тема — прерогатива Министерства обороны.



«Эта тема все-таки, которая касается больше Министерства обороны. Я знаю, что в курсе министр обороны. Были необходимые поручения на этот счет. Но это именно больше прерогатива Министерства обороны», — сказал Песков.

