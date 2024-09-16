«Были необходимые поручения на этот счет». Песков прокомментировал видеообращение «Эрнеста» и «Гудвина»

В Министерстве обороны РФ предприняли определенные действия по ситуации, касающейся видеообращения погибших на СВО военнослужащих с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Об этом в понедельник,
Журналистка спросила у Пескова, видели ли в Кремле эту видеозапись и доложили ли президенту об этой ситуации. На что пресс-секретарь ответил, что эта тема — прерогатива Министерства обороны.
«Эта тема все-таки, которая касается больше Министерства обороны. Я знаю, что в курсе министр обороны. Были необходимые поручения на этот счет. Но это именно больше прерогатива Министерства обороны», — сказал Песков.
На видео «Эрнест» и «Гудвин» сообщают, что одним днем получили задачу уйти в пехотные порядки без объяснения причин. Они обвинили руководство подразделения в коррупции, некомпетентности и покрывательстве наркоторговцев.
«Множество людей бросилось нас оповещать о том, что мы уходим в один конец, что это прямо поставлена задача — максимально ужесточить наши условия пребывания на месте», — заявил один из бойцов. А через три дня после прибытия «Эрнеста» и «Гудвина» на линию боестолкновения появилась информация об их гибели. Утверждается, что причиной расформирования группы и принудительного перевода в штурмовой отряд могла стать критика работы и махинаций командования.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что министр обороны России Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации.