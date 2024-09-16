Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+17°

пасмурно, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

ю-в.

 771мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,93
EUR 100,80
Погода на неделю: осень близко
Второе покушение на Трампа
(От)Личный Петербург — 2024
Борьба с вейпами
Тусовка у Дворцового
Насколько подорожают авто
Участники СВО в школе
Рейтинги «Фонтанки»
Политика Германия снова ввела пограничный контроль для защиты от исламского терроризма

Германия снова ввела пограничный контроль для защиты от исламского терроризма

871
2 комментария

На всех девяти сухопутных границах Германия снова ввела временные мероприятия по проверке въезжающих. Пограничный контроль заработал на границах с Австрией, Польшей, Чехией, Швейцарией, Францией, Люксембургом, Бельгией, Нидерландами и Данией. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает британский таблоид The Guardian.

Решение о пограничном контроле приняли после серии смертельных нападений, где подозреваемыми оказались просители убежища. По словам министра внутренних дел Германии Нэнси Фейзер, проверки будут сдерживать миграцию, а также «защитят от острых опасностей, исходящих от исламского терроризма и серьезной преступности».

Как говорится в публикации, такое решение немецких властей вызвало похвалу немецких крайне правых и критику со стороны европейских соседей.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил парламенту, что этот шаг необходим, поэтому правительство продолжит его, «даже несмотря на то, что с нашими соседями становится все труднее».

Планируется, что проверки людей и транспортных средств, въезжающих в Германию, будут выборочными.

Споры о миграционной политике в Германии ужесточились после теракта в городе Золинген 23 августа. Тогда гражданин Сирии убил ножом трёх человек и ранил ещё восемь.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Германия ФРГ Олаф Шольц
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Kit.
16 сентября 2024, 12:43
Федя, это баян.
275640356
16 сентября 2024, 12:59
Не поздновато боржом пить?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Алмаз — Антей» представляет на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 продукцию для ТЭК
16 сентября, 11:40
Новости компаний
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Новости компаний
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
«Алмаз — Антей» представляет на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 продукцию для ТЭК
16 сентября, 11:40
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
Важней всего — порядок в доме
13 сентября, 18:00
В Выборгском районе завершили строительство жилой части крупного квартала у двух парков
13 сентября, 16:00
Открытие первых комьюнити-центров для общения соседей — Setl Комьюнити
13 сентября, 15:46
Беспроцентная рассрочка в сентябре от ЛСР
13 сентября, 15:10
Стартовали продажи видовых квартир в элитном жилом комплексе Grand View
13 сентября, 15:00
Сестрорецкий курорт обновил мобильный интернет
13 сентября, 14:35
Утром — кредит, вечером — первоначальный взнос
13 сентября, 13:35
«Главстрой Санкт-Петербург» выпустит первую профориентационную игру для малышей
13 сентября, 13:20
Как Мурино отметило день рождения
13 сентября, 11:15