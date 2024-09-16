Германия снова ввела пограничный контроль для защиты от исламского терроризма

На всех девяти сухопутных границах Германия снова ввела временные мероприятия по проверке въезжающих. Пограничный контроль заработал на границах с Австрией, Польшей, Чехией, Швейцарией, Францией, Люксембургом, Бельгией, Нидерландами и Данией. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает британский таблоид The Guardian.



Решение о пограничном контроле приняли после серии смертельных нападений, где подозреваемыми оказались просители убежища. По словам министра внутренних дел Германии Нэнси Фейзер, проверки будут сдерживать миграцию, а также «защитят от острых опасностей, исходящих от исламского терроризма и серьезной преступности».



Как говорится в публикации, такое решение немецких властей вызвало похвалу немецких крайне правых и критику со стороны европейских соседей.



Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил парламенту, что этот шаг необходим, поэтому правительство продолжит его, «даже несмотря на то, что с нашими соседями становится все труднее».



Планируется, что проверки людей и транспортных средств, въезжающих в Германию, будут выборочными.



Споры о миграционной политике в Германии ужесточились после теракта в городе Золинген 23 августа. Тогда гражданин Сирии убил ножом трёх человек и ранил ещё восемь.

