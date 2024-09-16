KIA собрал припаркованные машины в Кудрово, кувырнулся и разбил голову водителю одной из них

Автомобиль, лежащий вверх тормашками, наблюдали утром 16 сентября под Петербургом во Всеволожском районе Ленобласти. Досталось при этом водителю другой машины.



Авария произошла на Областной улице в Кудрово, сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 10 часов утра неустановленный мужчина на автомобиле KIA столкнулся с припаркованными вдоль дороги Toyota Camry и Peugeot. После этого «КИА», судя по фото, перевернулся на крышу.

