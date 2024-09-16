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    KIA собрал припаркованные машины в Кудрово, кувырнулся и разбил голову водителю одной из них

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    Автомобиль, лежащий вверх тормашками, наблюдали утром 16 сентября под Петербургом во Всеволожском районе Ленобласти. Досталось при этом водителю другой машины.

    Авария произошла на Областной улице в Кудрово, сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 10 часов утра неустановленный мужчина на автомобиле KIA столкнулся с припаркованными вдоль дороги Toyota Camry и Peugeot. После этого «КИА», судя по фото, перевернулся на крышу.

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    В результате ДТП, по данным главка, пострадал водитель «Камри». Мужчина получил травму головы, у него шла кровь. О других пострадавших информации пока не поступало.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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