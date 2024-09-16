Выберите одно из 10. Проголосуйте за место Петербурга, где больше всего любите бывать всей семьей

Источник: фотобанк СПб ГБУ «ГТИБ»







Помните, мы просили вас прислать нам адреса в Петербурге, куда здорово приходить всей семьей? Вместе с куратором номинации — экспертом отрасли Сергеем Корнеевым — мы отобрали десятку финалистов из названных вами мест. Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Теперь мы просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего.



«Семейные приключения» — одна из 11 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем учреждения и пространства — театры, музеи, развлекательные парки, стадионы, — где здорово бывать всей семьей. Вот какие ваши предложения вышли в финал:



детские программы на «Газпром арене»; гребной клуб «Причал’Ю»; детские программы в Русском музее; Малая Октябрьская железная дорога; веревочный парк «Энергия высоты»; ⁠экотропа «У Лукоморья»; новый городской маршрут «Путь Петра»; Музей железных дорог России; детские программы в Музее Фаберже; особняк «Небылица».

Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какое из этих мест вы любите больше всего? Давайте определим тех, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!



Как проголосовать:



Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга». Изучить описание номинаций. Перейти на страницу голосования. Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK. Выбрать одного кандидата в номинации. Нажать на кнопку «Голосовать». Повторить для другой номинации.

Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!