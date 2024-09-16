Выберите одно из 10. Проголосуйте за место Петербурга, где больше всего любите бывать всей семьей

Помните, мы просили вас прислать нам адреса в Петербурге, куда здорово приходить всей семьей? Вместе с куратором номинации — экспертом отрасли Сергеем Корнеевым — мы отобрали десятку финалистов из названных вами мест. Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Теперь мы просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего.
«Семейные приключения» — одна из 11 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем учреждения и пространства — театры, музеи, развлекательные парки, стадионы, — где здорово бывать всей семьей. Вот какие ваши предложения вышли в финал:
детские программы на «Газпром арене»;
гребной клуб «Причал’Ю»;
детские программы в Русском музее;
Малая Октябрьская железная дорога;
веревочный парк «Энергия высоты»;
экотропа «У Лукоморья»;
новый городской маршрут «Путь Петра»;
Музей железных дорог России;
детские программы в Музее Фаберже;
особняк «Небылица».
Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какое из этих мест вы любите больше всего? Давайте определим тех, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!
Как проголосовать:
Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
Изучить описание номинаций.
Перейти на страницу голосования.
Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
Выбрать одного кандидата в номинации.
Нажать на кнопку «Голосовать».
Повторить для другой номинации.
Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!
Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы ежегодно просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, вошли в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составили окончательные списки, а мы выставили их на всеобщее голосование.
26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. В этом году мы проведем ее вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.
«(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.