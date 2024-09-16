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Город #отЛИЧНЫЙпитер Выберите одно из 10. Проголосуйте за место Петербурга, где больше всего любите бывать всей семьей

Выберите одно из 10. Проголосуйте за место Петербурга, где больше всего любите бывать всей семьей

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5 Комментарии
5
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Помните, мы просили вас прислать нам адреса в Петербурге, куда здорово приходить всей семьей? Вместе с куратором номинации — экспертом отрасли Сергеем Корнеевым — мы отобрали десятку финалистов из названных вами мест. Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Теперь мы просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего.

«Семейные приключения» — одна из 11 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем учреждения и пространства — театры, музеи, развлекательные парки, стадионы, — где здорово бывать всей семьей. Вот какие ваши предложения вышли в финал:

  1. детские программы на «Газпром арене»;

  2. гребной клуб «Причал’Ю»;

  3. детские программы в Русском музее;

  4. Малая Октябрьская железная дорога;

  5. веревочный парк «Энергия высоты»;

  6. ⁠экотропа «У Лукоморья»;

  7. новый городской маршрут «Путь Петра»;

  8. Музей железных дорог России;

  9. детские программы в Музее Фаберже;

  10. особняк «Небылица».

Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какое из этих мест вы любите больше всего? Давайте определим тех, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!

Как проголосовать:

  1. Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».

  2. Изучить описание номинаций.

  3. Перейти на страницу голосования.

  4. Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.

  5. Выбрать одного кандидата в номинации.

  6. Нажать на кнопку «Голосовать».

  7. Повторить для другой номинации.

Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!

Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы ежегодно просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, вошли в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составили окончательные списки, а мы выставили их на всеобщее голосование.

26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. В этом году мы проведем ее вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

«(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

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Комментарии
5
-4*
16 сентября 2024, 14:37
Южное кладбище.
mrA
16 сентября 2024, 14:34
после того, что сделали с Думской - нет больше таких мест(
282408812
16 сентября 2024, 14:55
салон ровера
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