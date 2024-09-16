Российские мониторы для госсектора начали производить на заводе Samsung под Калугой

На заводе Samsung в Калужской области начали производить российские мониторы. Несмотря на то, что продукция компании «Гравитон» рассчитана на госзаказчиков, сфера оказалась конкурентной. С какими еще трудностями может столкнуться бизнес, пишет «Коммерсантъ» в понедельник, 16 сентября.

Компания «Гравитон», принадлежащая дистрибьютору 3Logic Group, производит мониторы на предприятии, взятом в субаренду. Из-за этого южнокорейской компании Samsung могут грозить вторичные санкции от США и ЕС. Как рассказал юрист «ВМ — Право и консалтинг» Владимир Абрамов «Ъ», санкции будут применены, если удастся доказать причастность Samsung к поставке технологий для госсектора РФ. Однако, по словам юриста, от Samsung можно ожидать продажи завода под Калугой с целью избежать ограничительных мер.

Средняя стоимость одного монитора компании «Гравитон» начинается от 10 тысяч рублей. На сегодняшний день произведена пробная партия в количестве 1 тысячи штук, а к началу 2025 года планируют изготовить 60 тысяч изделий за 1,2 миллиона долларов. По словам директора по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилла Скворцова, завод Samsung под Калугой рассчитан на производство больших партий. Если это невозможно — компания будет нести убытки.

Также в сфере производства мониторов наблюдается высокая конкуренция. Госструктурам представлено более 600 позиций разных производителей отечественных мониторов по хорошей цене.

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